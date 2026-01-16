В 2026 году при поддержке ПриватБанка в Украине появится не менее десяти новых Пространств заботы в разных регионах Украины, учебные программы для ветеранов и ветеранок по финансовой грамотности и развитию предпринимательских навыков.

Эти инициативы — часть стратегического партнерства, которое ПриватБанк начинает с Министерством по делам ветеранов Украины.

Что известно о партнерстве ПриватБанка с Минветеранов

Партнерство предусматривает несколько ключевых направлений: создание Пространств заботы, запуск обучения по финансовой грамотности, ветеранскому предпринимательству, развитие ветеранского спорта и совместная работа над созданием карьерных возможностей для ветеранов и ветеранок в финансовом секторе.

— Эти инициативы — часть системных преобразований банка в вопросе поддержки ветеранов и ветеранок. Нам важно, чтобы каждый защитник и защитница почувствовали: банк меняется, слышит их потребности, реагирует на их советы. Системные изменения не происходят за один день, но мы уже на этом пути: запустили горячую линию для ветеранок, ветеранов и людей с инвалидностью, сформировали команду, которая оперативно решает нетипичные кейсы, начали изменения процедур.

Готовимся к запуску службы инклюзивного сервиса, которая будет предоставлять услуги в госпиталях и больницах. А благодаря сотрудничеству с Министерством создадим сервисы, которые будут способствовать адаптации ветеранов к гражданской жизни, — отметил глава Правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт.

— Для нас принципиально важно, чтобы поддержка ветеранов и ветеранок основывалась на ответственном партнерстве и совместном понимании потребностей людей, которые встали на защиту Украины и возвращаются к гражданской жизни. Государство, бизнес и общество несут совместную ответственность за создание реальных возможностей — в обучении, трудоустройстве, развитии собственного дела и восстановлении. Именно такое взаимодействие формирует устойчивые решения и настоящую поддержку для ветеранов, ветеранок и их семей, — подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

В рамках партнерства в Украине заработает не менее десяти Пространств заботы в медучреждениях в разных регионах. Банк поможет обустроить эти кабинеты мебелью и техникой, чтобы ветераны и ветеранки во время лечения могли на месте получить консультацию о гарантиях и возможностях. Все это просто на месте, не выходя за пределы больницы.

В помещениях будет действовать Служба инклюзивного сервиса от ПриватБанка. А также будут консультировать специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, психологи и юристы, кейс-менеджеры, специалисты по трудоустройству, другие специалисты в соответствии с индивидуальными потребностями военнослужащих и ветеранов.

Также медицинские учреждения в рамках этого проекта получат медицинское оборудование для лечения пациентов. Предоставление оборудования будет осуществляться в рамках работы программы Помощь медицинским учреждениям и больницам от корпоративного благотворительного фонда ПриватБанка.

Сейчас в Украине действует уже 17 таких пространств, открытых Министерством по делам ветеранов совместно с Минздравом и другими партнерами.

Второе направление сотрудничества — образовательная программа Частные финансы, которую ПриватБанк запускает совместно с Минветеранов. Она будет доступна не только для самих ветеранов и ветеранок, но и для их семей: детей, партнеров, родителей.

Во время специальных кемпов они смогут улучшить свои знания по финансовой грамотности, например, по управлению семейным бюджетом, узнают о том, как защитить себя от мошенничества и создать или развить собственное дело.

Сотрудничество также предусматривает поддержку ветеранского спорта как одного из наиболее эффективных инструментов физической и психологической реабилитации. В частности, ПриватБанк выступит стратегическим партнером и спонсором национальных спортивных соревнований для ветеранов и масштабных ветеранских турниров.

Также банк присоединится к еще одному проекту Министерства по делам ветеранов — Карьера ветерана. ПриватБанк будет активно размещать доступные вакансии на сайте, чтобы ветераны и ветеранки, которые хотят попробовать свои силы в финансовом секторе, могли узнать о них также через этот канал коммуникации.

Детали направлений сотрудничества во время встречи с журналистами представили глава правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт и министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова. Подписание соответствующего меморандума стало формальным стартом этой масштабной инициативы.

Фото: ПриваБанк

