У 2026 році за підтримки ПриватБанку в Україні з’явиться щонайменше десять нових Просторів турботи у різних регіонах України, навчальні програми для ветеранів і ветеранок із фінансової грамотності й розвитку підприємницьких навичок.

Ці ініціативи — частина стратегічного партнерства, яке ПриватБанк започатковує із Міністерством у справах ветеранів України.

Що відомо про партнерство ПриватБанку із Мінветеранів

Партнерство передбачає декілька ключових напрямів: створення Просторів турботи, запуск навчання із фінансової грамотності, ветеранського підприємництва, розвиток ветеранського спорту і спільна робота над створенням кар’єрних можливостей для ветеранів і ветеранок у фінансовому секторі.

– Ці ініціативи — частина системних трансформацій банку у питанні підтримки ветеранів і ветеранок. Нам важливо, щоб кожен захисник і захисниця відчули: банк змінюється, чує їхні потреби, реагує на їхні поради. Системні зміни не відбуваються за один день, але ми вже на цьому шляху: запустили гарячу лінію для ветеранок, ветеранів і людей з інвалідністю, сформували команду, яка оперативно вирішує нетипові кейси, почали зміни процедур.

Готуємося до запуску служби інклюзивного сервісу, яка надаватиме послуги у госпіталях і лікарнях. А завдяки співпраці із міністерством створимо сервіси, які сприятимуть адаптації ветеранів до цивільного життя, — зазначив голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

– Для нас принципово важливо, щоб підтримка ветеранів і ветеранок ґрунтувалася на відповідальному партнерстві та спільному розумінні потреб людей, які стали на захист України й повертаються до цивільного життя. Держава, бізнес і суспільство мають спільну відповідальність за створення реальних можливостей — у навчанні, працевлаштуванні, розвитку власної справи та відновленні. Саме така взаємодія формує сталі рішення і справжню підтримку для ветеранів, ветеранок та їхніх родин, — наголосила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

У межах партнерства в Україні запрацює щонайменше десять Просторів турботи у медзакладах у різних регіонах. Банк допоможе облаштувати ці кабінети меблями та технікою, щоб ветерани і ветеранки під час лікування могли на місці отримати консультацію щодо гарантій та можливостей. Усе це просто на місці, не виходячи за межі лікарні.

У просторах діятиме Служба інклюзивного сервісу від ПриватБанку. А також консультуватимуть фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, психологи та юристи, кейс-менеджери, фахівці із працевлаштування, інші фахівці відповідно до індивідуальних потреб військовослужбовців та ветеранів.

Також медичні заклади в межах цього проєкту отримають медичне обладнання для лікування пацієнтів. Надання обладнання відбуватиметься в межах роботи програми Допомога медичним закладам та шпиталям від корпоративного благодійного фонду ПриватБанку.

Нині в Україні діє вже 17 таких просторів, відкритих Міністерством у справах ветеранів спільно з МОЗ та іншими партнерами.

Другий напрям співпраці — освітня програма Приватні фінанси, яку ПриватБанк розпочинає разом із Мінветеранів. Вона буде доступною не лише для самих ветеранів та ветеранок, але й для їхніх родин: дітей, партнерів, батьків.

Під час спеціальних кемпів вони матимуть змогу покращити свої знання із фінансової грамотності, наприклад, щодо управління сімейним бюджетом, дізнаються про те, як захистити себе від шахрайства та створити чи розвивати власну справу.

Співпраця також передбачає підтримку ветеранського спорту як одного з найефективніших інструментів фізичної та психологічної реабілітації. Зокрема, ПриватБанк стане стратегічним партнером та спонсором національних спортивних змагань для ветеранів та масштабних ветеранських турнірів.

Також банк долучиться до ще один проєкту Міністерства у справах ветеранів — Кар’єра ветерана. ПриватБанк активно розміщуватиме доступні вакансії на сайті, аби ветерани й ветеранки, які хочуть спробувати свої сили у фінансовому секторі, могли дізнатися про них також через цей канал комунікації.

Деталі напрямів співпраці під час зустрічі із журналістами презентував голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Підписання відповідного Меморандуму стало формальним стартом цієї масштабної ініціативи.

Фото: ПриваБанк

