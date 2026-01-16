Продвижение РФ на фронте замедлилось, несмотря на продолжение атак на энергетику — разведка Эстонии
- Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что темпы российского наступления в начале 2026 года замедлились по сравнению с концом прошлого года, несмотря на продолжение массированных атак на энергосистему Украины.
- Хотя оккупанты имеют незначительные продвижения на отдельных направлениях, Силам обороны Украины удалось улучшить свои позиции в Купянском районе.
Несмотря на то, что РФ более активно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, продвижение российских военных на фронте в начале 2026 года было более медленным, чем в конце 2025 года.
Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR.
Эстония об атаках РФ и давлении на фронте
По словам Кивисельга, на прошлой неделе интенсивность военных операций на линии фронта несколько снизилась по сравнению с предыдущей неделей, но Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
Он рассказал, что в среднем происходило около 170 боевых столкновений в день. Это несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда их было около 200, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии.
В то же время продвижение российских подразделений в начале 2026 года стало более медленным, чем в ноябре и декабре прошлого года, сказал Кивисельг.
По его мнению, основной фокус России не изменился, ведь самые активные бои продолжались в направлениях Покровска и Мирнограда, а также в направлениях Запорожья и Гуляйполя.
Однако он признал, что российским подразделениям удалось продвинуться в северной части Харьковской области, в направлениях Славянска, Константиновки и Покровска, а также в западной части Запорожской области.
Как подчеркнул Кивисельг, за последнюю неделю Вооруженные Силы Украины продвинулись в Купянском районе.