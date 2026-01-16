Попри те, що РФ активніше атакує енергетичну інфраструктуру України, просування російських військових на фронті на початку 2026 року було повільнішим, ніж наприкінці 2025 року.

Про це заявив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Естонія про атаки РФ і тиск на фронті

За словами Ківісельга, минулого тижня інтенсивність військових операцій на лінії фронту дещо знизилася порівняно з попереднім тижнем, але Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Він розповів, що у середньому відбувалося близько 170 бойових зіткнень на день. Це дещо менше, ніж попереднього тижня, коли їх було близько 200, сказав очільник розвідцентру Сил оборони Естонії.

Водночас просування російських підрозділів на початку 2026 року стало повільнішим, ніж у листопаді та грудні минулого року, сказав Ківісельг.

На його думку, основний фокус Росії не змінився, адже найактивніші бої продовжувалися у напрямках Покровська та Мирнограда, а також у напрямках Запоріжжя та Гуляйполя.

Проте він визнав, що російським підрозділам вдалося просунутися в північній частині Харківської області, на напрямках Слов’янська, Костянтинівки та Покровська, а також у західній частині Запорізької області.

Як наголосив Ківісельг, за останній тиждень Збройні Сили України просунулися у Куп’янському районі.

