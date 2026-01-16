Зараз є інформація від розвідки, що російські війська готуються до нових масованих ударів на території України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1423 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про підготовку РФ до нових обстрілів

– Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО і систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо, – заявив Зеленський.

За його словами, українська сторона намагається прискорювати постачання ППО, тому важливо, щоб партнери нас чули.

Наразі багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно варто звертати увагу на повітряні тривоги, закликав президент.

– Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Міністерство внутрішніх справ розгортає більшу кількість пунктів незламності. Уряд працює з енергокомпаніями та партнерами, щоб було більше обладнання та резервів.

Але ключове завдання полягає у тому, щоб світ про це не мовчав. Війни без тиску не завершуються, вважає президент. І саме через те, що тиску замало, росіяни все це роблять. Світ має це змінити, переконаний Зеленський.

Зеленський про зустріч представників України і США

Сьогодні Зеленський провів нараду з урядовцями та командою Офісу президента.

Зараз на шляху до США вирушили представники України. Серед них – секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Зустрічі з американськими колегами очікуються найближчим часом, сказав президент.

Зеленський про ситуацію з енергосистемою

Прем’єр-міністр України та віцепремʼєр доповідали сьогодні президенту щодо надзвичайної ситуації в енергетиці у різних наших містах і громадах через російські удари та жорстку погоду.

– По всій країні залучено максимум ресурсів. Буквально десятки тисяч людей зараз працюють у ремонтних бригадах, комунальних службах, енергетичних компаніях. Треба, щоб надалі була спільна робота на всіх рівнях влади, між владою та бізнесом, усіх інституцій і служб. Я хочу подякувати всім керівникам громад, які дійсно ефективні та допомагають, – сказав він.

Зеленський про виробництво зброї

Сьогодні було багато міжнародної роботи, зокрема, з партнерами України. Як розповів Зеленський, президент Чехії Петр Павел приїхав до України.

– У нас доволі значна співпраця, зокрема по зброї. Будемо продовжувати чеську ініціативу щодо артилерії, яка нас підтримує. Спільне виробництво – передусім це стосується дронів. Важливо, що Чехія з нами і в політичних питаннях, – сказав він.

Також Зеленський говорив із міністром Великої Британії, який перебуває в Україні. Він постійно на звʼязку з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та всіма нашими партнерами.

– Британія – один із найбільших наших друзів, і так буде й надалі. Латвія – була зустріч зі Спікеркою парламенту. Всі наші балтійські друзі – серед лідерів політичної підтримки України. Дуже дякую, – наголосив президент.

Зеленський про підготовку до зустрічі у Давосі

Українська сторона готується до наступного тижня, щоб зустрічі в Давосі були продуктивними та правильними. Потрібен чіткий зміст зустрічей і документів, сказав Зеленський.

– Зараз точно не час для гучних і пустих розмов, формальних зустрічей. Треба, щоб були результати для реальних людей – українців, всіх європейців, американців, – вважає президент.

На його думку, мир, справжня безпека та нормальний економічний розвиток однаково потрібні всім. Усе це має бути відображене у відповідних документах, які Україна готує, зокрема, з американською стороною, резюмував Володимир Зеленський.

