Бетонные саркофаги построили практически на всех украинских подстанциях. Они способны выдерживать до двадцати атак Шахедов и даже попадания ракет.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Защита энергетики Украины: как это работает

Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент существует девять различных видов и уровней пассивной защиты для объектов критической инфраструктуры.

– Практически каждый бетонный саркофаг сегодня уже выдержал попадания Шахедов. Некоторые – до 20 дроновых попаданий. Часть – выдержали и попадания ракет, – рассказал министр.

По его словам, именно пассивная защита второго уровня в виде бетонных саркофагов доказала свою наибольшую эффективность, ведь она сохраняет трансформаторное оборудование.

Министр энергетики сравнил, что если одна ракета ПВО Patriot стоит порядка $3 млн, то одна такая защита стоит меньше этой суммы.

– Соответственно, расходование двух-трех ракет Patriot для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически невыгодно – это дороже, чем построить пассивную защиту, которая будет защищать этот объект, – рассказал он.

Шмыгаль уточнил, что ракеты пока передают партнеры, однако нельзя игнорировать экономический аспект защиты, согласно которому все, что защищено бетоном и заглублено под землю, защищать и проще, и выгоднее.

Особенно – учитывая, что так называемая активная защита с помощью ракет ПВО может не попасть в цель.

Напомним, в Украине из-за массированных атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, что Украина в 2026 году потребует 2,2–2,7 ГВт новой генерации для регионов и общин.