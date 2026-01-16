Выдержали до 20 попаданий Шахедов: Шмыгаль о бетонных саркофагах над энергообъектами
- Бетонные саркофаги на подстанциях выдержали до 20 попаданий дронов и ракет.
- Пассивная защита второго уровня сохраняет трансформаторы даже при массированных атаках.
- Строительство бетонной защиты дешевле и надежнее использования ракет ПВО.
Бетонные саркофаги построили практически на всех украинских подстанциях. Они способны выдерживать до двадцати атак Шахедов и даже попадания ракет.
Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.
Защита энергетики Украины: как это работает
Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент существует девять различных видов и уровней пассивной защиты для объектов критической инфраструктуры.
– Практически каждый бетонный саркофаг сегодня уже выдержал попадания Шахедов. Некоторые – до 20 дроновых попаданий. Часть – выдержали и попадания ракет, – рассказал министр.
По его словам, именно пассивная защита второго уровня в виде бетонных саркофагов доказала свою наибольшую эффективность, ведь она сохраняет трансформаторное оборудование.
Министр энергетики сравнил, что если одна ракета ПВО Patriot стоит порядка $3 млн, то одна такая защита стоит меньше этой суммы.
– Соответственно, расходование двух-трех ракет Patriot для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически невыгодно – это дороже, чем построить пассивную защиту, которая будет защищать этот объект, – рассказал он.
Шмыгаль уточнил, что ракеты пока передают партнеры, однако нельзя игнорировать экономический аспект защиты, согласно которому все, что защищено бетоном и заглублено под землю, защищать и проще, и выгоднее.
Особенно – учитывая, что так называемая активная защита с помощью ракет ПВО может не попасть в цель.
Напомним, в Украине из-за массированных атак Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее Денис Шмыгаль рассказал, что Украина в 2026 году потребует 2,2–2,7 ГВт новой генерации для регионов и общин.