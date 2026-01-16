Бетонні саркофаги побудували практично на всіх українських підстанціях. Вони здатні витримувати до двадцяти атак Шахедів та навіть влучання ракет.

Про це під час години запитань до уряду повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Захист енергетики України: як це працює

Денис Шмигаль зауважив, що станом на зараз дев’ять різноманітних видів і рівнів пасивного захисту для об’єктів критичної інфраструктури.

– Практично кожен бетонний саркофаг сьогодні уже витримав влучання Шахедів. Деякі – до 20 дронових влучань. Частина – витримали і влучання ракет, – розповів міністр.

За його словами, саме пасивний захист другого рівня у вигляді бетонних саркофагів довів свою найбільшу ефективність, адже він зберігає трансформаторне обладнання.

Міністр енергетики порівняв, що якщо одна ракета ППО Patriot коштує порядка $3 млн, то один такий захист коштує менше цієї суми.

– Відповідно, витрачання двох-трьох ракет Patriot для збиття балістики, яка летить в трансформатор, економічно невигідно – це дорожче, ніж збудувати пасивний захист, який буде захищати цей об’єкт, – розповів він.

Шмигаль уточнив, що ракети наразі передають партнери, однак не можна ігнорувати економічний аспект захисту, згідно якого все, що захищено бетоном та заглиблено під землю захищати і простіше, і вигідніше.

Особливо – враховуючи, що так званий активний захист за допомогою ракет ППО може не влучити в ціль.

Нагадаємо, в Україні через масовані атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Раніше Денис Шмигаль розповів, що Україна у 2026 році потребує 2,2–2,7 ГВт нової генерації для регіонів і громад.