Витримали до 20 влучань Шахедів: Шмигаль про бетонні саркофаги над енергооб’єктами
- Бетонні саркофаги на підстанціях витримали до 20 влучань дронів та ракет.
- Пасивний захист другого рівня зберігає трансформатори навіть під масованими атаками.
- Будівництво бетонного захисту дешевше та надійніше за використання ракет ППО.
Бетонні саркофаги побудували практично на всіх українських підстанціях. Вони здатні витримувати до двадцяти атак Шахедів та навіть влучання ракет.
Про це під час години запитань до уряду повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.
Захист енергетики України: як це працює
Денис Шмигаль зауважив, що станом на зараз дев’ять різноманітних видів і рівнів пасивного захисту для об’єктів критичної інфраструктури.
– Практично кожен бетонний саркофаг сьогодні уже витримав влучання Шахедів. Деякі – до 20 дронових влучань. Частина – витримали і влучання ракет, – розповів міністр.
За його словами, саме пасивний захист другого рівня у вигляді бетонних саркофагів довів свою найбільшу ефективність, адже він зберігає трансформаторне обладнання.
Міністр енергетики порівняв, що якщо одна ракета ППО Patriot коштує порядка $3 млн, то один такий захист коштує менше цієї суми.
– Відповідно, витрачання двох-трьох ракет Patriot для збиття балістики, яка летить в трансформатор, економічно невигідно – це дорожче, ніж збудувати пасивний захист, який буде захищати цей об’єкт, – розповів він.
Шмигаль уточнив, що ракети наразі передають партнери, однак не можна ігнорувати економічний аспект захисту, згідно якого все, що захищено бетоном та заглиблено під землю захищати і простіше, і вигідніше.
Особливо – враховуючи, що так званий активний захист за допомогою ракет ППО може не влучити в ціль.
Нагадаємо, в Україні через масовані атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Раніше Денис Шмигаль розповів, що Україна у 2026 році потребує 2,2–2,7 ГВт нової генерації для регіонів і громад.