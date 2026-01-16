Для покриття споживання громад та регіонів Україна в 2026 році потребує 2,2-2,7 ГВт генерації.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив перший віцепем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Потреби генерації України: що відомо

Денис Шмигаль наголосив, що у 2025 році було введено в роботу 762 МВт розподільної генерації, що утричі більше, ніж у 2024 році, – 225 МВт.

– У 2026 році потребуємо встановлення 2,2-2,7 ГВт генерації, щоб регіони та громади могли покривати свої потреби, – розповів він.

Шмигаль додав, що найкращі показники зафіксовані:

на Київщині;

на Волині;

на Прикарпатті;

на Черкащині;

та на Харківщині.

Водночас один із найгірших показників, за його словами, зафіксовано у Києві, і це “напряму впливає на сьогоднішню ситуацію в столиці”.

Міністр звернув увагу на те, що багато потужності завезено Україну, але досі не встановлено.

За його словами, за такі випадки встановлюватимуть персональну відповідальність.

Також перший віцепремєр-міністр енергетики повідомив, що в Україні уже введено понад 250 МВт когенерації, ще приблизно 200 МВт – на різних стадіях реалізації. За його словами, встановлено 187 МВт блочно-модульних котелень.

Нагадаємо, в Україні через масовані атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 працює в посиленому режимі та приймає повідомлення про проблеми з базовими комунальними послугами.

До обробки звернень залучили додаткових операторів для швидкої передачі даних відповідним службам.

Фото: Денис Шмигаль