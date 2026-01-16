Україні критично бракує генерації: Шмигаль назвав потреби на 2026 рік
- Україна у 2026 році потребує 2,2–2,7 ГВт нової генерації для регіонів і громад.
- Частина завезених енергетичних потужностей досі не встановлена, за це буде відповідальність.
- Київ має один із найгірших показників із розвитку розподіленої генерації.
Для покриття споживання громад та регіонів Україна в 2026 році потребує 2,2-2,7 ГВт генерації.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив перший віцепем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Потреби генерації України: що відомо
Денис Шмигаль наголосив, що у 2025 році було введено в роботу 762 МВт розподільної генерації, що утричі більше, ніж у 2024 році, – 225 МВт.
– У 2026 році потребуємо встановлення 2,2-2,7 ГВт генерації, щоб регіони та громади могли покривати свої потреби, – розповів він.
Шмигаль додав, що найкращі показники зафіксовані:
- на Київщині;
- на Волині;
- на Прикарпатті;
- на Черкащині;
- та на Харківщині.
Водночас один із найгірших показників, за його словами, зафіксовано у Києві, і це “напряму впливає на сьогоднішню ситуацію в столиці”.
Міністр звернув увагу на те, що багато потужності завезено Україну, але досі не встановлено.
За його словами, за такі випадки встановлюватимуть персональну відповідальність.
Також перший віцепремєр-міністр енергетики повідомив, що в Україні уже введено понад 250 МВт когенерації, ще приблизно 200 МВт – на різних стадіях реалізації. За його словами, встановлено 187 МВт блочно-модульних котелень.
Нагадаємо, в Україні через масовані атаки російської федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 працює в посиленому режимі та приймає повідомлення про проблеми з базовими комунальними послугами.
До обробки звернень залучили додаткових операторів для швидкої передачі даних відповідним службам.
Фото: Денис Шмигаль