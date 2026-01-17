Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется.

Ситуация на Славянском направлении

Как сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, для захвата Дроновки Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокаций в Серебрянском лесничестве.

Одновременно враг продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса БР ДШВ.

Сейчас смотрят

Кроме того, российские войска пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. Это враг делает для дальнейшего проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 ОАэМБр.

– Благодаря слаженным действиям наших десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться. Недавно десантники 81 ОАеМБр захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении – выйти к Закотному и Кривой Луке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, которые в случае захвата противник сможет использовать в качестве плацдарма для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.

Дроновка на карте

Дроновка — село в Северской городской общине Бахмутского района Донецкой области. Оно расположено между двумя реками: Бахмутка и Северский Донец.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.