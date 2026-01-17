РФ пытается форсировать Северский Донец: ситуация в районе Дроновки обостряется
- Российские военные на резиновых лодках пытаются форсировать реку Северский Донец возле Дроновки и Платоновки.
- Ситуация в районе Дроновки ежедневно обостряется, но украинские военные сдерживают попытки врага продвигаться.
- Главная цель РФ на Славянском направлении - выйти к Закотному и Кривой Луке для контроля господствующих высот.
Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется.
Ситуация на Славянском направлении
Как сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада, для захвата Дроновки Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокаций в Серебрянском лесничестве.
Одновременно враг продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса БР ДШВ.
Кроме того, российские войска пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. Это враг делает для дальнейшего проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 ОАэМБр.
– Благодаря слаженным действиям наших десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться. Недавно десантники 81 ОАеМБр захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении – выйти к Закотному и Кривой Луке, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, которые в случае захвата противник сможет использовать в качестве плацдарма для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.
Дроновка на карте
Дроновка — село в Северской городской общине Бахмутского района Донецкой области. Оно расположено между двумя реками: Бахмутка и Северский Донец.