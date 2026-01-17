Ситуація в районі Дронівки на Словʼянському напрямку щоденно загострюється.

Ситуація на Словʼянському напрямку

Як повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада, для захоплення Дронівки Росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві.

Одночасно ворог продовжує застосовувати тактику просочування у міжпозиційний простір 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу ШР ДШВ.

Крім того, росіяни намагаються форсувати річку Сіверський Донець на гумових човнах в прибережній до Дронівки та Платонівки території. Це ворог робить з метою подальшого проведення диверсійних та штурмових дій в тилу позицій 81 ОАеМБр.

– Завдяки злагодженим діям наших десантників вдається стримувати спроби ворога просуватись. Нещодавно десантники 81 оаембр захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку – вийти до Закітного та Кривої Луки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх противник зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

Дронівка — село у Сіверській міській громаді Бахмутського району Донецької області України. Воно розташоване між двома річками: Бахмутка та Сіверський Донець.

