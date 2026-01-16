Онлайн-сервис такси Uklon возобновляет круглосуточную работу в Киеве с 00:00 субботы, 17 января. Об этом сообщил СЕО компании Сергей Гришков.

Uklon и Bolt работают круглосуточно

— В ответ на публичный призыв президента Украины и введение чрезвычайного положения в энергетике, Uklon начинает круглосуточную работу в Киеве с 00:00 17 января, — написал он в Facebook в пятницу.

Онлайн-сервис такси Bolt подтвердил в Facebook начало работы в столице во время комендантского часа по согласованию с городскими властями.

— Мы рядом, чтобы помочь доехать до тепла, добраться до пунктов несокрушимости, мест обогрева или туда, где есть свет и связь, вовремя добраться до больницы, получить доставку еды, лекарств или необходимых вещей, — подчеркнула компания.

Гришков напомнил, что более года Uklon предоставляет услуги во время комендантского часа во Львове и готов работать круглосуточно во всех городах присутствия компании.

Он поблагодарил киевские власти за поддержку работы сервиса райдхейлинга в столице в комендантский час.

Онлайн-такси Bolt советует киевлянам пользоваться ночными поездками только в случае крайней необходимости, соблюдать сигналы воздушной тревоги и заботиться о себе и близких.

— Вызвать авто можно в приложении Bolt, как всегда. Держимся вместе, — отметили в компании.

Напомним, накануне Bolt, Uklon и Uber обратились к мэру Киева Виталию Кличко и начальнику КГГА Тимуру Ткаченко с предложением возобновить работу сервисов такси в столице во время комендантского часа, начиная с 17 января, для обеспечения проезда украинцев к пунктам несокрушимости и местам обогрева.

