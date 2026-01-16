Онлайн-сервіс таксі Uklon відновлює цілодобову роботу у Києві з 00:00 суботи, 17 січня. Про це повідомив СЕО компанії Сергій Гришков.

Uklon та Bolt працюють цілодобово в Києві

– У відповідь на публічний заклик президента України та введення надзвичайного стану в енергетиці, Uklon розпочинає цілодобову роботу в Києві з 00:00 17 січня, – написав він у Facebook у п’ятницю.

Онлайн-сервіс таксі Bolt підтвердив у Facebook початок роботи в столиці під час комендантської години за погодженням із міською владою.

– Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв’язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей, – наголосила компанія.

Гришков нагадав, що понад рік Uklon надає послуги під час комендантської години у Львові та готовий працювати цілодобово у всіх містах присутності компанії.

Він подякував київській владі за підтримку роботи сервісу райдхейлінгу в столиці в комендантську годину.

Онлайн-таксі Bolt радить киянам користуватися нічними поїздками лише за нагальної потреби, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та дбати про себе і близьких.

– Викликати авто можна у застосунку Bolt, як завжди. Тримаємося разом, – зауважили в компанії.

Нагадаємо, напередодні Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка з пропозицією відновити роботу сервісів таксі у столиці під час комендантської години, починаючи з 17 січня, для забезпечення доїзду українців до Пунктів незламності та місць обігріву.

