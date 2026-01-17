В ночь на 17 января российские войска нанесли очередной удар по оборудованию Группы Нафтогаз, которое обеспечивает добычу природного газа.

Об этом сообщили в НАК Нафтогаз Украины.

Атаки РФ на газодобычу Украины: что известно

По данным компании, за последнюю неделю враг шесть раз атаковал объекты газодобычи Группы Нафтогаз. Удар в ночь на 17 января был направлен по производственному оборудованию.

На месте работают спасательные службы и аварийные бригады, которые проводят оценку масштабов повреждений и определяют первоочередные меры для восстановления.

Пострадавших в результате атаки нет.

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что такие удары негативно влияют на объемы добычи природного газа.

По его словам, потери приходится компенсировать путем увеличения импорта, а сами атаки осуществляются с учетом аномальных морозов.

— Пользуясь погодными условиями, враг усиливает удары по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас тепла и создать невыносимые условия жизни, — отметил Корецкий.

В компании сообщили, что все службы Группы Нафтогаз работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия атак и как можно быстрее восстановить поврежденные объекты.

Напомним, что после ракетно-дроновой атаки РФ по критической инфраструктуре Киева 9 января в столице продолжается восстановление теплоснабжения.

По словам городского головы Виталия Кличко, по состоянию на утро 17 января без отопления в Киеве остаются около 50 жилых домов из более чем 6 тыс., которые были обесточены и отключены от тепла после удара врага.

