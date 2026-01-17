В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после ракетно-дронового удара РФ по критической инфраструктуре столицы 9 января.

Большинство домов уже подключили к теплу, работы на поврежденных участках теплосетей продолжаются круглосуточно.

Об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко.

Сейчас смотрят

Восстановление отопления в Киеве: что известно

По словам Кличко, утром 17 января он посетил один из опорных пунктов тепловиков, откуда аварийные бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных.

Коммунальные службы работают в режиме 24/7.

Основные усилия сосредоточены на ликвидации повреждений, возникших в результате вражеской атаки по энергетической и тепловой инфраструктуре столицы.

Городские власти уверяют, что все ресурсы направлены на скорейшее возвращение тепла в дома, которые остаются без отопления.

Напомним, что 9 января Россия осуществила массированную атаку по критической инфраструктуре Киева, в результате чего без теплоснабжения остались около 6 тыс. жилых домов.

Из-за повреждения теплосетей и котельных восстановительные работы продолжались несколько дней.

По состоянию на середину января большинство потребителей уже подключены к теплу. Однако процесс восстановления теплоснабжения в дома киевлян до сих пор продолжается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.