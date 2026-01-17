После удара РФ в Киеве без тепла еще 50 домов — Кличко
- По состоянию на 16 января без отопления в Киеве остаются около 50 жилых домов после атаки РФ по критической инфраструктуре 9 января.
- Коммунальные службы столицы работают в режиме 24/7, чтобы полностью восстановить теплоснабжение и ликвидировать повреждения теплосетей и котельных.
В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после ракетно-дронового удара РФ по критической инфраструктуре столицы 9 января.
Большинство домов уже подключили к теплу, работы на поврежденных участках теплосетей продолжаются круглосуточно.
Об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко.
Восстановление отопления в Киеве: что известно
По словам Кличко, утром 17 января он посетил один из опорных пунктов тепловиков, откуда аварийные бригады выезжают на ремонт и восстановление теплосетей и котельных.
Коммунальные службы работают в режиме 24/7.
Основные усилия сосредоточены на ликвидации повреждений, возникших в результате вражеской атаки по энергетической и тепловой инфраструктуре столицы.
Городские власти уверяют, что все ресурсы направлены на скорейшее возвращение тепла в дома, которые остаются без отопления.
Напомним, что 9 января Россия осуществила массированную атаку по критической инфраструктуре Киева, в результате чего без теплоснабжения остались около 6 тыс. жилых домов.
Из-за повреждения теплосетей и котельных восстановительные работы продолжались несколько дней.
По состоянию на середину января большинство потребителей уже подключены к теплу. Однако процесс восстановления теплоснабжения в дома киевлян до сих пор продолжается.