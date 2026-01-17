У ніч проти 17 січня російські війська завдали чергового удару по обладнанню Групи Нафтогаз, яке забезпечує видобуток природного газу.

Про це повідомили в НАК Нафтогаз України.

Атаки РФ на газовидобуток України: що відомо

За даними компанії, за останній тиждень ворог шість разів атакував об’єкти газовидобутку Групи Нафтогаз. Удар у ніч на 17 січня був спрямований по виробничому обладнанню.

На місці працюють рятувальні служби та аварійні бригади, які проводять оцінку масштабів пошкоджень і визначають першочергові заходи для відновлення.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький наголосив, що такі удари негативно впливають на обсяги видобутку природного газу.

За його словами, втрати доводиться компенсувати шляхом збільшення імпорту, а самі атаки здійснюються з урахуванням аномальних морозів.

— Користуючись погодними умовами, ворог посилює удари по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас тепла та створити нестерпні умови життя, — зазначив Корецький.

У компанії повідомили, що всі служби Групи Нафтогаз працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки атак та якнайшвидше відновити пошкоджені об’єкти.

Нагадаємо, що після ракетно-дронової атаки РФ по критичній інфраструктурі Києва 9 січня у столиці триває відновлення теплопостачання.

За словами міського голови Віталія Кличка, станом на ранок 17 січня без опалення в Києві залишаються близько 50 житлових будинків із понад 6 тис., які були знеструмлені та відключені від тепла після удару ворога.

