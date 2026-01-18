Інформація про зупинку розвідданих між Україною та США є конспірологічним вкидом РФ – ЦПД
- У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що заяви в ефірі французького телеканалу — це "навмисний конспірологічний вкид, який був озвучений без жодних фактів".
- Також у відомстві озвучили мету фейку - посіяти сумніви щодо ефективності українських спецслужб і дискредитувати міжнародну підтримку України.
- Водночас ЦПД нагадав, що такі вкиди ширяться мережею під час того, як йдуть переговори щодо мирного плану.
Інформація у мережі, що Україна начебто передавала США “спотворену розвідувальну інформацію”, яка згодом була використана РФ, не відповідає дійсності.
ЦПД спростував інформацію щодо хибних розвідданних
У мережі поширюється твердження, яке не відповідає дійсності, про те, що Україна начебто передавала США “спотворену розвідувальну інформацію”, яка згодом була використана Росією.
У ЦПД наголошують, що це навмисний конспірологічний вкид, який був озвучений в ефірі іноземного медіа без жодних фактів.
– Крім того, неправдивими є заяви про “неминучий розрив” партнерських відносин між українською та американською розвідками. Насправді Україна продовжує співпрацю у сфері безпеки з союзниками та партнерами, а обмін інформацією триває, – йдеться у повідомленні.
Поширення цього вкиду здійснюється в деяких російських пабліках, а також в мережі Х штучними акаунтами з метою підриву довіри між Україною та ключовими західними партнерами, особливо на тлі діалогу щодо мирного плану, пише ЦПД.
Також мета фейку – посіяти сумніви щодо ефективності українських спецслужб і дискредитувати міжнародну підтримку України.
Нагадаємо, що заява відносно розвідданних пролунала на французькому телеканалі LCI, яку потім перекрутили російські пропагандисти.
Спочатку вона звучала так – після скандальної зустрічі українського та американського президентів у лютому 2025 року між розвідками двох країн “стався розрив”. Нібито СБУ та ГУР вирішили “більше не ділитися зі своїми американськими партнерами розвідданими, які вони мали, через витоки з американського боку до Москви”. Але і це не відповідає дійсності, оскільки заяву з ефіру французького телеканалу “було додатково спотворено російськими пропагандистами”.