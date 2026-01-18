Інформація у мережі, що Україна начебто передавала США “спотворену розвідувальну інформацію”, яка згодом була використана РФ, не відповідає дійсності.

ЦПД спростував інформацію щодо хибних розвідданних

У мережі поширюється твердження, яке не відповідає дійсності, про те, що Україна начебто передавала США “спотворену розвідувальну інформацію”, яка згодом була використана Росією.

У ЦПД наголошують, що це навмисний конспірологічний вкид, який був озвучений в ефірі іноземного медіа без жодних фактів.

– Крім того, неправдивими є заяви про “неминучий розрив” партнерських відносин між українською та американською розвідками. Насправді Україна продовжує співпрацю у сфері безпеки з союзниками та партнерами, а обмін інформацією триває, – йдеться у повідомленні.

Поширення цього вкиду здійснюється в деяких російських пабліках, а також в мережі Х штучними акаунтами з метою підриву довіри між Україною та ключовими західними партнерами, особливо на тлі діалогу щодо мирного плану, пише ЦПД.

Також мета фейку – посіяти сумніви щодо ефективності українських спецслужб і дискредитувати міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, що заява відносно розвідданних пролунала на французькому телеканалі LCI, яку потім перекрутили російські пропагандисти.

Спочатку вона звучала так – після скандальної зустрічі українського та американського президентів у лютому 2025 року між розвідками двох країн “стався розрив”. Нібито СБУ та ГУР вирішили “більше не ділитися зі своїми американськими партнерами розвідданими, які вони мали, через витоки з американського боку до Москви”. Але і це не відповідає дійсності, оскільки заяву з ефіру французького телеканалу “було додатково спотворено російськими пропагандистами”.

