Российские планы в отношении Украины остаются неизменными. Все направления ведения наступательных действий врага – тоже остаются прежними. Меняются только сроки, количество вооружения и личного состава.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua.

Сырский о планах РФ на 2026 год

— Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию. Мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, — сказал он.

По мнению Сырского, это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия украинских защитников.

Конечно, Украина будет продолжать практику асимметричных действий, которая прекрасно себя зарекомендовала, заявил главнокомандующий ВСУ.

Также будут продолжаться действия Сил специальных операций, которые приобрели достаточно высокое развитие и качество, сказал он.

Сырский о том, возможен ли перелом в войне в 2026 году

— При условии достижения преимущества в технологиях, выигрыша соревнования экономик, поддержки партнеров и союзников, создания собственного производства, потому что все основания для этого у нас есть, — подчеркнул Сырский.

По его словам, есть образцы, которые очень хорошо зарекомендовали себя в плане эффективности на мировом уровне.

Это касается всех видов оружия, объяснил Сырский. Но в первую очередь речь идет о ракетном оружии в достаточном количестве, а также об использовании новейших видов вооружения, подчеркнул он.

Кроме этого, переход на другой уровень технологического оснащения ВСУ позволит уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в частности, дроновых систем, утверждает Сырский.

Также на перелом в войне в 2026 году может повлиять дальнейшее развитие искусственного интеллекта как основы эффективного применения оружия, повышение скорости действия, реакция применения и выработка соответствующих решений, резюмировал главнокомандующий ВСУ.

