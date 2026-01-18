Російські плани щодо України залишаються незмінними. Всі напрямки ведення наступальних дій ворога – теж залишаються тими, що були раніше. Змінюються лише терміни, кількість озброєння та особового складу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

Сирський про плани РФ на 2026 рік

– Ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію. Ми розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Відповідно, ми будемо проводити наступальні операції, боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу, – сказав він.

На думку Сирського, це призводить до того, що ворог вимушений залучати та знімати значний людський ресурс, озброєння та боєприпасів, щоб стримувати активні дії українських захисників.

Зараз дивляться

Звичайно, Україна продовжуватиме практику асиметричних дій, яка чудово себе зарекомендувала, заявив головнокомандувач ЗСУ.

Також продовжуватимуться дії Сил спеціальних операцій, які набули достатньо високого розвитку і якості, сказав він.

Сирський про те, чи можливий перелом у війні у 2026 році

– За умов досягненні переваги у технологіях, виграші змагання економік, підтримці партнерів і союзників, створенні власного виробництва, тому що всі підстави для цього у нас є, – наголосив Сирський.

За його словами, є зразки, які дуже добре зарекомендували себе в плані ефективності на світовому рівні.

Це стосується всіх видів зброї, пояснив Сирський. Але першочергово йдеться про ракетну зброю в достатній кількості, а також використання новітніх видів озброєння, наголосив він.

Крім цього, перехід на інший рівень технологічного оснащення ЗСУ дозволить зменшити участь людей безпосередньо у веденні бойових дій, збільшити залучення машин, зокрема, дронових систем, стверджує Сирський.

Також на перелом у війні у 2026 році може вплинути подальший розвиток штучного інтелекту як основи ефективного застосування зброї, підвищення швидкості дії, реакції застосування та вироблення відповідних рішень, резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.