По информации польской стороны, в пунктах пропуска Медика и Хребенне временно приостановлена работа базы данных для оформления грузов, следующих из Украины в Польшу.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Ситуация на пунктах пропуска Украины с Польшей

Так, в пункте пропуска Корчова база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме. Пустые грузовики проходят оформление в обычном режиме.

Другие виды транспорта: легковые автомобили, автобусы, пешеходы проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.

По предварительной информации, базы данных польской таможни должны полностью восстановиться до 22:00 (по Киеву) 18 января.

Пограничники отмечают, что ограничения касаются грузовиков с грузом, которые направляются на выезд из Украины через пункты пропуска Шегини и Рава-Русская.

В пункте пропуска Краковец оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.

11 января сообщалось, что на Буковине при попытке незаконного прорыва государственной границы с Румынией водитель автомобиля Range Rover иностранной регистрации травмировал военнослужащего ГПСУ. Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

Так, водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать за пределы Украины.

