Вывоз грузов из Украины в Польшу затруднен из-за сбоя таможенной базы
- В пунктах пропуска Медика и Хребенне приостановлена работа таможенной базы данных.
- В пункте пропуска Корчова база данных польской таможенной службы функционирует медленно.
- Пустые грузовые транспортные средства оформляются в обычном режиме.
По информации польской стороны, в пунктах пропуска Медика и Хребенне временно приостановлена работа базы данных для оформления грузов, следующих из Украины в Польшу.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Ситуация на пунктах пропуска Украины с Польшей
Так, в пункте пропуска Корчова база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме. Пустые грузовики проходят оформление в обычном режиме.
Другие виды транспорта: легковые автомобили, автобусы, пешеходы проходят погранично-таможенные процедуры без изменений.
По предварительной информации, базы данных польской таможни должны полностью восстановиться до 22:00 (по Киеву) 18 января.
Пограничники отмечают, что ограничения касаются грузовиков с грузом, которые направляются на выезд из Украины через пункты пропуска Шегини и Рава-Русская.
В пункте пропуска Краковец оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.
