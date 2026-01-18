За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску Медика та Хребенне тимчасово зупинила роботу база даних для оформлення вантажів, що прямують з України до Польщі.

Про це повідомляє пресцентр Держприкондонслужби України.

Ситуація на пунктах пропуску України з Польщею

Так, у пункті пропуску Корчова база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі. Порожні вантажівки проходять оформлення у звичному режимі.

Зараз дивляться

Інші види транспорту: легкові автомобілі, автобуси, пішоходи проходять прикордонно-митні процедури без змін.

За попередньою інформацією, бази даних польської митниці повноцінно мають відновитися до 22:00 (за Києвом) 18 січня.

Прикордонники зауважують, що обмеження стосуються вантажівок із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску Шегині та Рава-Руська.

У пункті пропуску Краківець оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.

Джерело : Держприкордонслужба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.