Виїзд вантажів з України до Польщі ускладнений через збій митної бази
За інформацією польської сторони, у пунктах пропуску Медика та Хребенне тимчасово зупинила роботу база даних для оформлення вантажів, що прямують з України до Польщі.
Про це повідомляє пресцентр Держприкондонслужби України.
Ситуація на пунктах пропуску України з Польщею
Так, у пункті пропуску Корчова база даних польської митної служби функціонує у сповільненому режимі. Порожні вантажівки проходять оформлення у звичному режимі.
Інші види транспорту: легкові автомобілі, автобуси, пішоходи проходять прикордонно-митні процедури без змін.
За попередньою інформацією, бази даних польської митниці повноцінно мають відновитися до 22:00 (за Києвом) 18 січня.
Прикордонники зауважують, що обмеження стосуються вантажівок із вантажем, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску Шегині та Рава-Руська.
У пункті пропуску Краківець оформлення вантажів здійснюється у сповільненому режимі.