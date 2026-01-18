Ситуация в энергосистеме остается очень сложной. Продолжаются восстановительные работы после российских ударов. Основная мишень для России остается неизменной – это украинская энергетика.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 18 января.

Зеленский о ситуации с энергетикой

– Сегодня весь день – доклады премьер-министра Юлии Свириденко, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Продолжаются восстановительные работы после российских ударов. Каждую ночь, к сожалению, новые попадания, – сказал Зеленский.

По его словам, основная мишень для России остается неизменной – это украинская энергетика.

Сейчас смотрят

Фактически круглосуточно и только в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети работают почти 58 тыс. человек, рассказал президент. Он отметил, что привлечены ресурсы Укрзализныци и других государственных компаний.

Для Киева, где ситуация остается очень сложной, привлекли дополнительно 50 бригад со всей Украины, добавил глава государства.

Он поделился, что есть еще дома, которые до сих пор остаются без отопления. Фактически по каждому дому в ручном режиме направляют необходимое оборудование и бригады, подчеркнул Зеленский.

По его мнению, сложно сейчас – на Киевщине, особенно в северной части области, а также в Бориспольском районе.

Кроме того, сложная ситуация наблюдается в приграничных и прифронтовых регионах, где ремонт сетей и объектов затруднен из-за фактически постоянных обстрелов и ударов.

– Харьков, Черниговская, Сумская, Днепровская области, Запорожье – особое внимание этим регионам. Было много работы в Полтавской области и в Одессе, чтобы стабилизировать ситуацию в энергетике, – сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил все работающие бригады, государственные и частные энергетические компании, всех руководителей городов и общин, которые действительно находятся со своими людьми и реально помогают.

Глава государства анонсировал решение об увеличении импорта электроэнергии. Он поблагодарил партнеров, которые выполняют договоренности о поставках необходимых ресурсов, техники и оборудования.

В частности, в эти дни начали реализовываться договоренности Украины с Италией.

— Мы говорили об этом с Джорджей Мелони. Сейчас – пакеты поддержки. Это очень важные вещи. Очень важное оборудование завозится в Украину, – подчеркнул Зеленский.

Зеленский об ударах по газодобыче

В то же время президент Украины отметил команду Нафтогаза. По его словам, всю неделю были удары по объектам компании в разных регионах. Последний – по газодобыче, этот удар был вчера, сказал Зеленский.

Очень важно, что также частные украинские компании работают вместе с правительством, государством и государственной системой, чтобы обеспечить стране устойчивость.

Именно так и нужно, чтобы все совместно работали в команде Украины, считает президент.

Зеленский о ракетных атаках РФ

Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, а также о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме, утверждает Зеленский.

По его мнению, если бы россияне серьезно хотели бы окончания войны, тогда они сосредоточились бы на дипломатии, а не на ракетных атаках, блэкаутах или попытках нанести ущерб даже нашим атомным электростанциям.

– У нас есть данные об объектах, по которым Россия проводила разведку для ударов. Все четко свидетельствует о том, что дипломатия для России – точно не приоритет. Надо это признавать. Необходимо дальше давить на агрессора и реальную причину этой войны. Причина – в Москве. На этой неделе будем работать ради такого нового давления и четкой позиции мира в отношении России, – резюмировал Владимир Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.