Перший заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що наші військові взяли у полон росіянина, причетного до розстрілу українських полонених у Курській області РФ.

Про це очільник держави повідомив у соцмережах.

Доповідь Олександра Поклада

Олександр Поклад у своїй доповіді розказав про протидію російським диверсіям, які постійно намагаються впливати на Україну з середини й, зокрема, через напади на відомих українців.

За словами Зеленського, цей росіянин розстрілював українських полонених у жовтні минулого року. Тоді загинуло дев’ятеро наших воїнів.

– Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу. Дякую Службі безпеки України за захист наших громадян… Я доручив Олександру Покладу надати суспільству всі необхідні деталі, – наголосив Зеленський.

Також у Зеленського на доповіді був голова служби безпеки України Євген Хмара, який розповів про плани на подальші спецоперації. Президент погодив операції, які посилять Україну.

Нагадаємо, 19 листопада 2025 року у Покровському районі Донецької області росіяни розстріляли п’ятьох українських полонених. Військові без зброї лежали на землі обличчям донизу, коли один з окупантів відкрив вогонь.

У листопаді минулого року стало відомо про розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

