Учебные заведения частично перешли на дистанционное обучение, больницы обеспечены альтернативными источниками энергии, ГСЧС разворачивает мобильные кухни в Киеве.

О мерах, принятых Кабмином для стабильного функционирования социальной сферы несмотря на чрезвычайную ситуацию в энергетике рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Медицинские учреждения

— Наша ключевая задача — чтобы ни одно медицинское учреждение не остановилось из-за перебоев с энергоснабжением. Минздрав совместно с ОВА обеспечивают бесперебойную и автономную работу больниц. Все они имеют альтернативные источники питания, прежде всего генераторы, — отметила премьер.

По ее словам, государство дополнительно предоставляет резервы генераторов и топлива в тех местах, где это необходимо больше всего.

Правительство следит за обеспечением медучреждений лекарствами. Больницы и аптеки имеют необходимые запасы медикаментов. Контроль за ценами на лекарственные средства усилен.

Ситуация в образовании

Свириденко сообщила, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетике часть образовательных учреждений работает дистанционно или временно приостановила обучение.

В Киеве все школы, за исключением детских садов, находятся на каникулах до 1 февраля.

— Поручила МОН обеспечить контроль за соблюдением безусловного сохранения заработной платы педагогическим работникам на период вынужденных каникул, — говорится в сообщении.

Для детей, которых родители не могут оставить дома, должны функционировать специальные классы с резервным питанием. В Киеве открыто 284 класса, где есть электричество, отопление и возможность безопасно провести день.

Поддержка маломобильных людей

Премьер-министр поручила Минсоцполитики и ОВА проверить, кто из маломобильных граждан и одиноких пенсионеров нуждается в дополнительной помощи из-за холода в домах.

— Особый фокус — Киев. Государство обеспечивает необходимые ресурсы, но также рассчитываем на активную работу местных властей, — сообщила чиновница.

Свириденко также поручила провести дополнительную проверку всех социальных учреждений: центров для ВПЛ, детских домов семейного типа и учреждений постоянного проживания.

Они должны быть обеспечены электроэнергией, топливом для генераторов и горячим питанием.

ГСЧС разворачивает мобильные кухни

— Чтобы люди имели возможность получить горячую пищу, ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 — в резерве и могут быть задействованы при необходимости, — говорится в сообщении.

Готовятся решения о дополнительном финансировании из резервного фонда Госбюджета для обеспечения горячим питанием уязвимых категорий населения, особенно в столице.

Открываются опорные пункты несокрушимости

Премьер-министр отметила, что правительство усиливает работу сети пунктов несокрушимости и регулирует их работу в условиях смягчения комендантского часа.

Люди должны иметь постоянную возможность получить помощь, согреться и зарядиться, даже в мороз и во время восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов.

Для этого правительство приняло изменения в Порядок организации и функционирования пунктов несокрушимости.

Появляются опорные пункты, которые могут работать более 48 часов непрерывно, иметь необходимый запас воды и электроэнергии, стабильную связь и, при необходимости, оборудованные спальные места.

Опорные пункты будут развертываться с учетом количества населения, а при необходимости количество спальных мест в них может быть увеличено.

На сегодняшний день по всей стране в постоянном режиме функционирует 10 676 пунктов несокрушимости, ими с начала января уже воспользовались 130 тыс. человек. Почти 3 тыс. пунктов готовы к открытию в случае необходимости.

