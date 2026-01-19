Во вторник во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

Ограничительные меры были введены из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты Украины.

Время и объем применения ограничений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

В Укрэнерго советуют проверять информацию на страницах районного облэнерго.

Напомним, первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль на встрече с правлением НЭК Укрэнерго поручил безотлагательно увеличить технические возможности для импорта электроэнергии из стран ЕС.

— Важно увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину. Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС, — отметил министр энергетики.

По словам Шмыгаля, также идет работа по реализации проектов для улучшения передачи электроэнергии с запада на восток страны, чтобы эффективно использовать сгенерированную и импортированную электроэнергию там, где в ней есть наибольшая потребность.

