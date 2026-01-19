Заклади освіти частково перейшли на дистанційне навчання, лікарні забезпечені альтернативними джерелами енергії, ДСНС розгортає мобільні кухні у Києві.

Про заходи уряду щодо стабільного функціонування соціальної сфери попри надзвичайну ситуацію в енергетиці розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Медичні заклади

– Наше ключове завдання – щоб жоден медичний заклад не зупинився через перебої з енергопостачанням. МОЗ разом з ОВА забезпечують безперебійну та автономну роботу лікарень. Усі вони мають альтернативні джерела живлення, передусім генератори, – зазначила прем’єрка.

За її словами, держава додатково надає резерви генераторів і пального у тих місцях, де це необхідно найбільше.

Уряд стежить за забезпеченням медзакладів ліками. Лікарні та аптеки мають необхідні запаси медикаментів, а контроль за цінами на лікарські засоби посилено.

Ситуація в освіті

Свириденко повідомила, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці частина освітніх закладів працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання.

У Києві всі школи, за винятком дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого.

– Доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул, – йдеться у повідомленні.

Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, мають функціонувати спеціальні класи з резервним живленням. В Києві відкрито 284 класи, де є електрика, опалення та можливість безпечно провести день.

Підтримка маломобільних людей

Прем’єрка дала доручення Мінсоцполітики та ОВА перевірити, хто з маломобільних громадян та одиноких пенсіонерів потребує додаткової допомоги через холод у домівках.

– Особливий фокус – Київ. Держава забезпечує необхідні ресурси, але також розраховуємо на активну роботу місцевої влади, – повідомила посадовиця.

Свириденко також доручила провести додаткову перевірку всіх соціальних закладів: центрів для ВПО, дитячих будинків сімейного типу та закладів постійного проживання.

Вони мають бути забезпечені електроенергією, пальним для генераторів та гарячим харчуванням.

ДСНС розгортає мобільні кухні

– Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 – у резерві та можуть бути задіяні за потреби, – йдеться у повідомленні.

Готуються рішення щодо додаткового фінансування з резервного фонду Держбюджету для забезпечення гарячим харчуванням вразливих категорій населення, особливо у столиці.

Відкриваються опорні пунти незламності

Прем’єрка зазначила, що уряд посилює роботу мережі пунктів незламності та врегульовується їхня робота в умовах пом’якшення комендантської години.

Люди мають мати постійну можливість отримати допомогу, зігрітися та зарядитися, навіть за морозів та під час відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів.

Для цього уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування пунктів незламності.

З’являються опорні пункти, які можуть працювати понад 48 годин безперервно, мати необхідний запас води та електроенергії, стабільний зв’язок і, за потреби, облаштовані спальні місця.

Опорні пункти розгортатимуться з урахуванням кількості населення, а за потреби кількість спальних місць у них може бути збільшена.

На сьогодні по всій країні в постійному режимі функціонує 10 676 пунктів незламності, ними з початку січня вже скористалися 130 тис. людей. Майже 3 тис. пунктів готові до відкриття у разі потреби.

