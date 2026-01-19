Высший антикоррупционный суд закрыл заседание по аресту имущества лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко от прессы.

Такое решение судья принял на заседании 19 января.

Арест имущества Тимошенко: что известно о решении ВАКС

Сейчас смотрят

Прокурор отметил, что сведения, которые будут озвучены, как и некоторые документы дела, содержат тайну досудебного расследования.

По его словам, на начальном этапе рассмотрения разглашение этой информации может нанести вред досудебному расследованию.

Между тем адвокаты Юлии Тимошенко просили о том, чтобы заседания были проведены открыто.

– Никаких процессуальных оснований для закрытого заседания нет. В соответствии с пунктом четвертым статьи 27 УПК следственный судья может принять решение об осуществлении уголовного производства в закрытом судебном заседании только как исключение в случаях, если осуществление производства в открытом заседании может привести к разглашению тайны, охраняемой законом, – сказал адвокат.

В ответ прокурор сообщил, что тайной следствия будут данные, которые озвучат о движении средств.

Суд поддержал сторону обвинения и закрыл заседание. После этого люди, которые пришли в поддержку Тимошенко, а также пресса, были удалены из зала.

Юлия Тимошенко в комментарии прессе назвала НАБУ и САП “врагами Украины”.

Напомним, Тимошенко получила подозрение 14 января. По версии следствия, подозреваемая якобы вела переговоры с отдельными парламентариями с целью создания системной схемы влияния на голосование в Верховной Раде.

Ей назначили более 33 млн грн залога с возложением процессуальных обязанностей.

Сама лидер Батькивщины заявила, что обнародованная НАБУ аудиозапись по делу о возможном предложении взяток депутатам является смонтированной и не соответствует действительности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.