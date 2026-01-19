Вищий антикорупційний суд закрив для преси засідання про арешт майна лідерки партії Батьківщина Юлії Тимошенко.

Таке рішення суддя ухвалив на засіданні 19 січня.

Арешт майна Тимошенко: що відомо про рішення ВАКС

Прокурор зауважив, що відомості, які будуть озвучені, як і певні документи справи, містять таємницю досудового розслідування.

Зараз дивляться

За його словами, на початковому етапі розгляду розголошення цієї інформації може завдати шкоди досудовому розслідуванню.

Тим часом адвокати Юлії Тимошенко просили про те, щоб засідання були проведені відкрито.

– Жодної процесуальної підстави для закритого засідання немає. Відповідно до пункту четвертого статті 27 КПК слідчий суддя може ухвалити рішення про здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні лише як виняток, якщо здійснення провадження у відкритому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, – сказав адвокат.

У відповідь прокурор повідомив, що таємницею слідства будуть дані, які озвучать про рух коштів.

Суд підтримав сторону обвинувачення і закрив засідання. Після цього людей, які прийшли на підтримку Тимошенко, а також пресу попросили залишити залу.

Юлія Тимошенко в коментарі пресі назвала НАБУ та САП “ворогами України”.

Нагадаємо, Тимошенко отримала підозру 14 січня. За даними НАБУ та САП, була зафіксована її пропозиція надавати нардепам систематичну неправомірну вигоду в обмін на їхні голоси у ВР.

Їй призначили понад 33 млн грн застави з покладанням процесуальних обов’язків.

Сама лідерка Батьківщини заявила, що оприлюднений НАБУ аудіозапис у справі про можливу пропозицію хабарів депутатам є змонтованим і не відповідає дійсності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.