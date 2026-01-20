День памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 20 января, посвящен памяти украинских военных, которые почти восемь месяцев удерживали аэропорт в условиях постоянных штурмов и стали символом несокрушимости, известным как киборги.

Оборона ДАПа имела важное военное значение, сдерживала силы врага и дала Украине время и пространство для защиты других территорий Донецкой области.

Что известно о дне, который напоминает о цене сопротивления, массовых потерях и героизме защитников, а также о непрерывности борьбы, которая продолжается и сегодня – читайте в материале Фактов ICTV.

День памяти защитников Донецкого аэропорта: даты и история защиты ДАП

Отметим, что в Украине существует два Дня памяти защитников Донецкого аэропорта – это 20 января, установленный Минобороны и Генштабом ВСУ, а также 16 января – закрепленный в 2016 году, когда защитники и их семьи собрались в Киеве, чтобы вспомнить своих погибших товарищей.

Всего оборона Донецкого аэропорта длилась 244 дня: с 26 мая 2014 года по 23 января 2015 года.

Аэропорт героически защищали люди, которых признали сильнее бетона и прозвали киборгами. Самая распространенная версия – именно так защитников ДАП назвали враги, которые не могли по-другому объяснить, почему гарнизон невозможно взять штурмом.

Рассказывая о боях за Донецкий аэропорт, участники и очевидцы событий указывают, что 16 января терминал еще был наш, однако 19 и 20 января стали самыми трагическими днями обороны.

Полностью бои за Донецкий аэропорт завершились 20-21 января 2015 года, когда россияне взорвали бетонные перекрытия нового терминала аэропорта.

Генерал и Герой Украины Олег Микац, который командовал 93-й отдельной механизированной бригадой, рассказал, что именно удержание Донецкого аэропорта не давало врагам возможности действовать в дальнейшем захвате Донецкой области.

– Самые большие бои за Дебальцево начались после того, как пал Донецкий аэропорт. И если бы там не было украинских военных, все могло закончиться для Украины потерей не только Дебальцево, но и других территорий. ДАП сковывал силы противника, – пояснил Микац, когда давал интервью ВВС.

Россияне поспешили сообщить, что якобы взяли Донецкий аэропорт еще в октябре 2014 года – накануне дня рождения диктатора Владимира Путина.

Однако, несмотря на постоянные атаки, в том числе с применением тяжелой техники и штурмов, украинские воины продолжали удерживать ДАП.

Из перехваченных переговоров противника в декабре 2014 года стало известно, что против украинских защитников задействовали российских спецназовцев.

Тогдашний советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что 27 из них погибли и украинские военные сдержали атаку.

В январе в Украине начались сильные морозы, температура воздуха опускалась почти до -30°С. Однако контроль над башней ДАП позволял защитникам обеспечивать своевременность и точность прикрытия терминалов артиллерийским огнем.

Российские гибридные силы постоянно атаковали башню и обстреливали ее из всех видов вооружения – в частности, танков и зенитных установок.

В результате 13 января 2015 года башня не выдержала и рухнула. В ней в этот момент находились украинские солдаты, часть которых еще три дня продолжали корректировать огонь из разрушенного здания.

Продолжались тяжелые и жестокие бои, раненых и уставших бойцов необходимо было менять.

Поэтому в ночь на 18 января в ДАП заехала группа бойцов 90-го батальона.

Однако на следующий день, 19 января, произошел первый подрыв.

– Самое страшное – это когда ты слышишь стоны умирающего друга и помочь ничем не можешь. И нет обезболивающих, они где-то там, под завалами… Это режет душу больше всего», – делился воспоминаниями Анатолий Свирид.

Те из защитников, кто остался в живых, не дожидаясь деблокировки, вышли из терминала и попали в плен к группировке пророссийских боевиков «Спарта».

Их пытали, а киевлянина, бойца 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й ОАЕМБр Игоря Брановицкого убили.

Сначала этот день считался последним в обороне ДАПа, из-за чего казалось, что эти события длились 242 дня.

Однако впоследствии стало известно, что оборона Донецкого аэропорта длилась 244 дня – ведь еще шесть украинских бойцов под командованием Адама даже без связи еще двое суток удерживали позицию Пожарка – место в пожарном депо между терминалом и диспетчерской башней аэропорта.

Так, последним боевым подразделением, вышедшим из ДАП, стали снайперы Виталий Зварич (Рекс), Владимир Коляда (Живчик), Максим Абдуразаков (Абдулла), Анатолий Левчук (Фокс), пулеметчики Виктор Левицкий (Жмеринка) и еще один боец с позывным Волк.

Всего украинским защитникам удалось отбить две атаки врага, который делал все, чтобы выманить их из пожарного депо.

Россияне даже вели переговоры якобы от имени комбата Олега Кузьминых, который на тот момент уже был у них в плену. Однако боец Адам раскусил намерение врага и вечером, обходя своих, предупредил, что утром может быть атака.

Адам предложил всем, кто хочет, пойти к разрушенной башне и сдаться в плен, однако желающих не нашлось.

– Согласен, ребята. Лучше умереть человеком, чем жить подонком, – сказал тогда командир с улыбкой.

Внимание украинского командования привлекли стрельба и звуки боя, ведь связи с последними защитниками Донецкого аэропорта не было.

Тогда на помощь выслали офицеров-связистов – Вячеслава Волобуева на позывной Окунь, чемпиона Украины по спортивному ориентированию, и Максима Бубеля (Ешка). Именно они смогли вывести группу Адама на подконтрольную территорию.

К сожалению, сам подвиг группы бойца Адама стал публичным только после того, как Максим Рыдзанич погиб в марте 2015 года возле поселка Опытное Донецкой области, спасая побратима.

Позже, в 2021 году, этого защитника наградили званием Героя Украины посмертно.

Всего за восемь месяцев обороны Донецкого аэропорта погибло 109 бойцов. Посмертное звание Героя Украины получили пятеро из них.

И полтысячи украинских военных получили ранения, пытаясь удержать ДАП.

– На пределе человеческих возможностей, под многочисленными обстрелами и осадами врага киборги до последнего удерживали этот форпост, – оценили эти события в Министерстве обороны.

А защитник Донецкого аэропорта Виталий Пясецкий, между тем, подчеркнул – многие тогда на ходу учились воевать, огрызаясь и не сдаваясь.

– Мы обходили раненых и даже убитых под огнем вытаскивали. Все наши погибшие – Герои. Горжусь каждым мгновением, проведенным рядом в одном строю, – сказал он.

В оборонительной эпопее у Донецкого аэропорта участвовали:

спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы ДУК Правый сектор;

93-я отдельная механизированная бригада;

72-я отдельная механизированная бригада;

79-я отдельная аэромобильная бригада;

80-я отдельная аэромобильная бригада;

81-я отдельная аэромобильная бригада;

95-я отдельная аэромобильная бригада;

бойцы сводного отряда Дикая утка;

1-я отдельная танковая бригада;

17-я отдельная танковая бригада;

57-я отдельная мотопехотная бригада;

90-й отдельный аэромобильный разведывательный батальон;

74-й отдельный разведывательный батальон;

бойцы полка Днепр-1;

бойцы полка Карпатская сечь.

Сейчас в Донецкой области продолжаются кровопролитные бои. Они приобрели такие масштабы, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Так, в 2015 году Донецкий аэропорт стал символом обороны Донецкой области от российских оккупантов. Сегодня же крепостями остаются донецкие города и села, демонстрирующие всему миру пример украинской стойкости и мужества.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении продолжается напряженное и изнурительное противостояние с интенсивными ежедневными боями. Враг пытается прорвать оборону в районе агломерации Покровск-Мирноград, наращивая давление и подтягивая резервы.

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении также ежедневно обостряется.

Источник: УИНП, Радіо Свобода

