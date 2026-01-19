Экстренные отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области будут продолжаться и в дальнейшем.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, которое состоялось в понедельник, 19 января.

В Киеве продолжатся экстренные отключения света

— Ситуация остается сложной, работаем над точечными и системными решениями. По энергетике и генерации. Дефицит в энергосистеме сохраняется. Поэтому пока, к сожалению, не получится отказаться от экстренных отключений, — отметил Шмыгаль.

По словам министра, для столицы необходимо разработать отдельный план развития распределенной генерации.

Сейчас смотрят

Он подчеркнул, что Киев должен получить дополнительные мощности объемом более 100 МВт, что позволит повысить устойчивость города к российским атакам.

Шмыгаль также сообщил, что восстановительные работы по теплоснабжению в столице продолжаются в круглосуточном режиме.

Согласно информации Министерства развития общин и территорий, для ликвидации аварийных ситуаций в Киев было направлено 60 дополнительных ремонтных бригад.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что по состоянию на 19 января без теплоснабжения более 10 дней остаются 19 многоквартирных домов.

Он уточнил, что продолжается восстановление тепла в 106 домах, где за последние сутки произошли аварии на сетях из-за непогоды и износа системы.

17 января в Министерстве энергетики сообщали, что на данный момент самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине фиксируется именно в Киеве и Киевской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.