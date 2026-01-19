Екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області триватимуть надалі.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, яке відбулося у понеділок, 19 січня.

В Києві триватимуть екстрені відключення світла

– Ситуація залишається складною, працюємо над точковими та системними рішеннями. Щодо енергетики та генерації. Дефіцит в енергосистемі зберігається. Тому поки, на жаль, не вийде відмовитися від екстрених відключень, – зазначив Шмигаль.

За словами міністра, для столиці необхідно напрацювати окремий план розвитку розподіленої генерації.

Він наголосив, що Київ має отримати додаткові потужності обсягом понад 100 МВт, що дозволить підвищити стійкість міста до російських атак.

Шмигаль також повідомив, що відновлювальні роботи з теплопостачання у столиці тривають у цілодобовому режимі.

Згідно з інформацією Міністерства розвитку громад та територій, для ліквідації аварійних ситуацій до Києва було направлено 60 додаткових ремонтних бригад.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що станом на 19 січня без теплопостачання понад 10 днів залишаються 19 багатоквартирних будинків.

Він уточнив, що триває відновлення тепла у 106 будинках, де протягом останньої доби сталися аварії на мережах через негоду та зношеність системи.

17 січня у Міністерстві енергетики повідомляли, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні фіксується саме у Києві та Київській області.

