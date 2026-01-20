С октября 2025 года Россия повредила около 8,5 ГВт электрогенерации в Украине, в частности тепловые и гидроэлектростанции.

Для покрытия дефицита мощностей и восстановления разрушенных объектов стране срочно требуется международная помощь в объеме $1 млрд.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Сколько энергомощностей потеряла Украина с октября 2025 года

По словам министра, часть поврежденных энергообъектов удавалось восстанавливать, однако они повторно подвергались российским ударам. Такая практика, подчеркнул он, носит системный характер.

Соболев отметил, что защита энергетической инфраструктуры обошлась бы значительно дешевле, чем ее постоянное восстановление.

Украина испытывает острый дефицит средств противовоздушной обороны.

Для компенсации нехватки электроэнергии государство вынуждено импортировать рекордные объемы из Европы — до 1,9 ГВт.

Массированные обстрелы этой зимой, которая стала одной из самых холодных за последние годы, приводят к отключениям электроэнергии, водоснабжения и отопления в тысячах домов в Днепре, Запорожье и Киеве.

Министр отметил, что правительство пытается направлять максимальные объемы электроэнергии для нужд населения, однако энергоресурсы критически необходимы и для работы бизнеса.

— Нам нужно пройти эту самую сложную часть зимы. Запасы оборудования практически исчерпаны. Неотложные потребности составляют $1 млрд — это генерирующие мощности, мобильные подстанции, резервные системы и другое оборудование, — заявил министр.

По его словам, в Украине уже функционируют генераторы общей мощностью более 1 ГВт, которые позволяют поддерживать работу бизнеса. Впрочем, в условиях сильных морозов этого ресурса недостаточно, поэтому количество таких установок необходимо увеличивать.

Напомним, с осени 2025 года Россия возобновила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего многие города сталкиваются с блэкаутами.

9 и 13 января Киев и Киевская область подверглись двум массированным атакам российских войск по энергетическим объектам. В результате тысячи домов в столице и регионе остались без отопления, а в Киеве и области были введены экстренные отключения электроэнергии, которые действуют до сих пор.

