З жовтня 2025 року Росія пошкодила близько 8,5 ГВт електрогенерації в Україні, зокрема теплові та гідроелектростанції.

Для покриття дефіциту потужностей і відновлення зруйнованих об’єктів країні терміново потрібна міжнародна допомога в обсязі $1 млрд.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року

За словами міністра, частину пошкоджених енергооб’єктів вдавалося відновлювати, однак вони повторно зазнавали російських ударів. Така практика, наголосив він, має системний характер.

Соболев наголосив, що захист енергетичної інфраструктури обійшовся б значно дешевше, ніж її постійне відновлення. Однак Україна відчуває гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони.

Для компенсації нестачі електроенергії держава змушена імпортувати рекордні обсяги з Європи – до 1,9 ГВт.

Масовані обстріли цієї зими, яка стала однією з найхолодніших за останні роки, призводять до відключень електроенергії, водопостачання та опалення у тисячах будинків у Дніпрі, Запоріжжі та Києві.

Міністр зазначив, що уряд намагається спрямовувати максимальні обсяги електроенергії для потреб населення, однак енергоресурси критично необхідні і для роботи бізнесу.

– Нам потрібно пройти цю найскладнішу частину зими. Запаси обладнання практично вичерпані. Невідкладні потреби становлять $1 млрд – це генеруючі потужності, мобільні підстанції, резервні системи та інше обладнання, – заявив міністр.

За його словами, в Україні вже функціонують генератори загальною потужністю понад 1 ГВт, які дозволяють підтримувати роботу бізнесу. Втім, за умов сильних морозів цього ресурсу недостатньо, тому кількість таких установок необхідно збільшувати.

Нагадаємо, з осені 2025 року Росія відновила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого багато міст стикаються з блекаутами.

9 та 13 січня Київ і Київська область зазнали двох масованих атак російських військ по енергетичних об’єктах.

У результаті тисячі будинків у столиці та регіоні залишилися без опалення, а в Києві та області було запроваджено екстрені відключення електроенергії, які діють досі.

