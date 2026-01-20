В Украине действуют жесткие аварийные отключения света после массированной атаки РФ — Укрэнерго
- Из-за массированной атаки на объекты генерации и сети во многих регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
- Самая сложная ситуация зафиксирована в столице, Киевской, Полтавской и прифронтовых областях, где энергетики работают над ликвидацией последствий.
Во многих регионах Украины сейчас вынужденно применяются аварийные отключения электроснабжения, а в отдельных областях – достаточно жесткие.
Об этом говорится в официальном сообщении Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Аварийное отключение электроэнергии в Украине
Как сообщили в Укрэнерго, в настоящее время продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки, осуществленной врагом ночью и утром 20 января.
По информации компании, во многих регионах Украины вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, а в отдельных областях – достаточно жесткие.
В Укрэнерго объясняют это тем, что Россия нанесла комплексный удар, в результате чего повреждены объекты генерации, сети передачи и распределения электроэнергии.
По данным компании, самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также – в Полтавской области.
Отмечается, что в этих регионах – самая длительная продолжительность вынужденных отключений электроэнергии вне графиков.
Сейчас специалисты Укрэнерго и других компаний делают все возможное, чтобы запитать абонентов или существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины. Но для этого энергосистеме нужна помощь, утверждают в компании.
В Укрэнерго призывают жителей максимально ограничить использование мощных электроприборов, не ставить на зарядку и не включать сразу после появления света мощную технику.
Кроме того, в компании просят перенести энергоемкие процессы на ночные часы, а лучше – отложить стирку и пользование посудомоечной машиной или утюгом до момента улучшения ситуации в энергосистеме.