В Україні діють жорсткі аварійні відключення світла після масованої атаки РФ — Укренерго
- Через масовану атаку на об’єкти генерації та мережі в багатьох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.
- Найскладніша ситуація зафіксована у столиці, Київській, Полтавській та прифронтових областях, де енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
У багатьох регіонах України зараз вимушено застосовуються аварійні відключення електропостачання, а в окремих областях – досить жорсткі.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.
Аварійне відключення електроенергії в Україні
Як розповіли в Укренерго, наразі триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, здійсненої ворогом вночі та вранці 20 січня.
За інформацією компанії, у багатьох регіонах України вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, а в окремих областях – досить жорсткі.
В Укренерго пояснюють це тим, що Росія завдала комплексного удару, внаслідок чого пошкоджено об’єкти генерації, мережі передавання та розподілення електроенергії.
За даними компанії, найскладніша ситуація залишається у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині.
Зазначається, що у цих регіонах – найдовша тривалість вимушених знеструмлень поза графіками.
Наразі фахівці Укренерго та інших компаній роблять все можливе, щоб заживити абонентів або суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога, стверджують у компанії.
В Укренерго закликають жителів максимально обмежити користування потужними електроприладами, не ставити на зарядку і не вмикайте одразу після появи світла потужну техніку.
Крім цього, у компанії просять перенести енергомісткі процеси на нічні години, а краще – відтермінувати прання та користування посудомийною машиною або праскою до моменту покращення ситуації в енергосистемі.