У багатьох регіонах України зараз вимушено застосовуються аварійні відключення електропостачання, а в окремих областях – досить жорсткі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Національної енергетичної компанії Укренерго.

Аварійне відключення електроенергії в Україні

Як розповіли в Укренерго, наразі триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, здійсненої ворогом вночі та вранці 20 січня.

За інформацією компанії, у багатьох регіонах України вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, а в окремих областях – досить жорсткі.

В Укренерго пояснюють це тим, що Росія завдала комплексного удару, внаслідок чого пошкоджено об’єкти генерації, мережі передавання та розподілення електроенергії.

За даними компанії, найскладніша ситуація залишається у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині.

Зазначається, що у цих регіонах – найдовша тривалість вимушених знеструмлень поза графіками.

Наразі фахівці Укренерго та інших компаній роблять все можливе, щоб заживити абонентів або суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога, стверджують у компанії.

В Укренерго закликають жителів максимально обмежити користування потужними електроприладами, не ставити на зарядку і не вмикайте одразу після появи світла потужну техніку.

Крім цього, у компанії просять перенести енергомісткі процеси на нічні години, а краще – відтермінувати прання та користування посудомийною машиною або праскою до моменту покращення ситуації в енергосистемі.

