Наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії та президентка Європейської комісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч лідерів Європи та президентки ЄК з Трампом у Давосі

Як повідомляє Financial Times з посиланням на трьох посадовців, ознайомлених з планами, партнери Києва з G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою американського лідера у питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню.

Видання зазначає, що посадовці обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня. В ній можуть взяти участь інші лідери так званої “коаліції рішучих” – держав, що підтримують Україну. Також окрему зустріч планували провести радники з національної безпеки цих країн.

Очікується, що на зустрічі лідерів у Давосі відбудеться схвалення угод, укладених з переговорною командою Трампа щодо України минулого тижня в Парижі.

– Без США нічого з цього не станеться, – сказав європейський посадовець, який брав участь у переговорах у Парижі, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню.

Нагадаємо, що раніше видання The Telegraph писало, що на зустрічі світових лідерів у Давосі Україна й США збираються підписати угоду про “процвітання” для відновлення країни. Документ передбачає залучення $800 млрд у реконструкцію України впродовж десяти років.