Наразі президент Франції Еммануель Макрон нічого не говорив про участь України в саміті Великої сімки в Парижі.

Про це повідомив очільник української держави Володимир Зеленський.

Зеленський про участь України у саміті G7 у Парижі

Володимир Зеленський наголосив, що зазвичай його французький колега завжди запрошує його на всі зустрічі, де обговорюється питання України.

Зараз дивляться

– Еммануель мені нічого не говорив. Поки що. Чому я говорю поки що? Тому що зазвичай, коли є якісь зустрічі великі, дипломатичні, де присутні лідери і де є тематика України, він завжди мене запрошує, тому що знає наші принципи спільні в цьому. Нічого не вирішується про Україну без України, – підсумував український лідер.

Нагадаємо, що про ініціативу Макрона провести терміновий саміт G7 у Парижі 22 січня повідомив у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

За словами очільника Сполучених Штатів, Еммануель Макрон серед можливих учасників згадав Данію, Україну, Сирію, а також Росію.

За даними ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон розглядав можливість запросити лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт G7 2026 року у Франції.

Раніше стало відомо, що партнери Києва з G7 хочуть приєднатися до запланованої зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у Давосі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.