Зеленський поки не отримував запрошення на саміт G7 у Парижі
- Володимир Зеленський заявив, що президент Франції Еммануель Макрон наразі не запрошував Україну до участі в саміті G7 у Парижі.
- Президент наголосив на принципі "нічого про Україну без України" та зазначив, що зазвичай Макрон запрошує його на міжнародні зустрічі, де обговорюється українське питання.
Наразі президент Франції Еммануель Макрон нічого не говорив про участь України в саміті Великої сімки в Парижі.
Про це повідомив очільник української держави Володимир Зеленський.
Зеленський про участь України у саміті G7 у Парижі
Володимир Зеленський наголосив, що зазвичай його французький колега завжди запрошує його на всі зустрічі, де обговорюється питання України.
– Еммануель мені нічого не говорив. Поки що. Чому я говорю поки що? Тому що зазвичай, коли є якісь зустрічі великі, дипломатичні, де присутні лідери і де є тематика України, він завжди мене запрошує, тому що знає наші принципи спільні в цьому. Нічого не вирішується про Україну без України, – підсумував український лідер.
Нагадаємо, що про ініціативу Макрона провести терміновий саміт G7 у Парижі 22 січня повідомив у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп.
За словами очільника Сполучених Штатів, Еммануель Макрон серед можливих учасників згадав Данію, Україну, Сирію, а також Росію.
За даними ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон розглядав можливість запросити лідера Китаю Сі Цзіньпіна на саміт G7 2026 року у Франції.
Раніше стало відомо, що партнери Києва з G7 хочуть приєднатися до запланованої зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у Давосі.