Президент Володимир Зеленський провів енергетичний селектор, щоб оцінити стан справ у регіонах із найбільшими проблемами, зокрема це Київ та область, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина і Дніпровщина. За інформацією на ранок, близько 4 000 київських будинків ще не мають опалення, а електропостачання відсутнє майже у 60 % міста.

Хоча міська влада вважає, що залучених сил достатньо, глава держави підкреслив, що необхідні додаткові ресурси та активніші дії, щоб прискорити відновлення.

Коли увімкнуть опалення у Києві та на що розраховувати мешканцям столиці, ми дізнавалися у експертів.

Коли повернеться опалення у Києві

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі для Фактів ICTV розповів, що швидкість відновлення теплопостачання частково залежатиме від того, як швидко місто зможуть заживити електроенергією. Це пов’язано з тим, що через низький тиск теплоносій часто не надходить до будинків, навіть якщо котельні працюють.

Відповідно, саме від відновлення електропостачання значною мірою залежатиме й те, як швидко вдасться повернути відсутнє опалення у Києві.

– Як і в попередні рази, частина тепломереж може бути пошкоджена через перемерзання. У таких випадках відновлення триватиме довше, адже необхідно виконати значний обсяг додаткових робіт, зокрема зварювання та монтаж труб для заміни пошкоджених ділянок, – розповів експерт.

Наразі ж основний акцент робиться саме на відновленні енергопостачання, тобто електрики, щоб мешканці могли користуватися обігрівачами, адже ситуація з теплопостачанням залишається складною.

Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв у ефірі телеканалу Київ 24 детально розповів про ситуацію з електро- та теплопостачанням у Києві після чергових російських атак.

За його словами, на Лівобережжі Києва електропостачання можуть повністю відновити до кінця тижня, якщо обстрілів не буде. У Броварах світло планують повернути вже найближчими годинами, а в Борисполі, протягом 1-2 діб.

Ігнатьєв уточнив, що в умовах дефіциту електроенергії та сильних морозів для великої кількості мешканців столиці діють аварійні графіки, і сумарно деякі райони отримуватимуть світло лише близько 4 годин на добу.

Ігнатьєв розповів, що причиною тривалих відключень є пошкодження великого київського кільця. Через це в місті спостерігаються масштабні аварійні відключення, тому деякі райони залишаються без стабільного електропостачання до 20 годин на добу.

Щодо теплопостачання, експерт зазначив, що ситуація важка, адже кілька тисяч будинків досі не мають стабільного опалення.

Експерт наголосив, що наразі близько 70% теплопостачання як лівого, так і правого берега Києва працює не на повну потужність саме через влучання в одну з ТЕЦ.

Ба більше, експерт зазначив, що через обмеження в електропостачанні деякі насосні групи, які перекачують теплоносій, не працюють або функціонують нестабільно. Саме тому виникають проблеми з опаленням.

У багатьох випадках відновлення тепла може тривати тижнями, оскільки потрібен тривалий ремонт мереж і обладнання.

Коли буде опалення у Києві: що говорять у КМДА

Як повідомив Віталій Кличко у своєму ТГ-каналі, ситуація з водопостачанням і теплопостачанням на лівому березі столиці та в Печерському районі залишається складною.

Водночас у Києві через рішення Укренерго діють аварійні графіки відключення електроенергії. Наразі комунальні служби разом з енергетиками працюють над відновленням пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури.

Без теплопостачання залишаються близько 4 тисяч багатоповерхових будинків із 5 635, які постраждали внаслідок нічної атаки на столицю. Водночас у понад 1 600 житлових будинків комунальні служби вже відновили подачу теплоносія.

