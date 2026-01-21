Погодинні та аварійні: як діють графіки відключення світла в Україні 21 січня
- У низці регіонів України запроваджені аварійні вимкнення світла.
- Попередньо оприлюднені графіки наразі не діють у регіонах з аварійними відключеннями.
- У Києві та на Київщині діють екстрені вимкнення, графіки застосують після їх скасування.
Через складну ситуацію в українській енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні графіки вимкнення світла.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки вимкнення світла 21 січня
У компанії зазначають, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовується аварійне вимкнення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, наголосили в Укренерго.
Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
— Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону, — йдеться у повідомленні Укренерго.
Графіки вимкнення світла у Києві
У Києві продовжують діяти графіки аварійного вимкнення світла, повідомляють у ДТЕК Київ. Графік вимкнення світла у Києві діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.
Графіки у Київській області
Після останнього ворожого обстрілу на Київщині діють екстрені вимкнення світла, під час яких графіки не застосовуються, наголосили у ДТЕК.
Одеська область
На Одещині триває аварійне вимкнення світла. Графіки діють для мешканців області лише там, де дозволяє стан мережі.
— Сьогодні в частині Одеської області застосовуються графіки стабілізаційних відключень. На територіях, де енергообладнання фізично не може передати необхідний обсяг електричної енергії, продовжують діяти аварійні відключення, — йдеться у повідомленні ДТЕК Одеські електромережі.
Вимкнення світла у Полтавській області
На Полтавщині ввели графіки аварійного вимкнення світла 21 січня. Графіки діють для п’яти черг. У Полтаваобленерго пояснили, що графіки діють через зниження рівня напруги.
Вимкнення світла на Дніпропетровщині
За наказом НЕК Укренерго 21 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії, заявили у регіональному ДТЕК.
Графіки у Сумській області
Сьогодні, 21 січня, на Сумщині діятимуть графіки погодинного вимкнення світла відповідно до обсягів, погоджених із НЕК Укренерго.
Ситуація у Вінниці
У Вінниці 21 січня діють погодинні графіки вимкнення світла. Громадський електротранспорт курсує зі збільшеними інтервалами. У громаді заплановано низку ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, наголосили у відділі оперативного реагування Цілодобова варта ВМР.
Графіки для Чернігівщини
За вказівкою НЕК Укренерго на Чернігівщині ввели зміни у графіки погодинного вимкнення світла на 21 січня. Перевірити свій графік можна за номером особового рахунку на сайті, або у месенджерах.
Графіки для Харківської області
Перелік адрес за чергами можна подивитися на офіційних ресурсах Харківобленерго.
- 1.1 черга – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 1.2 черга – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.1 черга – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.2 черга – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 3.1 черга – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 черга – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 черга – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.2 черга – 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 5.1 черга – 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 5.2 черга – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.1 черга – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.2 черга – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00