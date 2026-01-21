Через складну ситуацію в українській енергосистемі — в кількох регіонах України запроваджені аварійні графіки вимкнення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла 21 січня

У компанії зазначають, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовується аварійне вимкнення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, наголосили в Укренерго.

Аварійні вимкнення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

— Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону, — йдеться у повідомленні Укренерго.

Графіки вимкнення світла у Києві

У Києві продовжують діяти графіки аварійного вимкнення світла, повідомляють у ДТЕК Київ. Графік вимкнення світла у Києві діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Графіки у Київській області

Після останнього ворожого обстрілу на Київщині діють екстрені вимкнення світла, під час яких графіки не застосовуються, наголосили у ДТЕК.

Одеська область

На Одещині триває аварійне вимкнення світла. Графіки діють для мешканців області лише там, де дозволяє стан мережі.

— Сьогодні в частині Одеської області застосовуються графіки стабілізаційних відключень. На територіях, де енергообладнання фізично не може передати необхідний обсяг електричної енергії, продовжують діяти аварійні відключення, — йдеться у повідомленні ДТЕК Одеські електромережі.

Вимкнення світла у Полтавській області

На Полтавщині ввели графіки аварійного вимкнення світла 21 січня. Графіки діють для п’яти черг. У Полтаваобленерго пояснили, що графіки діють через зниження рівня напруги.

Вимкнення світла на Дніпропетровщині

За наказом НЕК Укренерго 21 січня з 00:00 до 24:00 діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії, заявили у регіональному ДТЕК.

Графіки у Сумській області

Сьогодні, 21 січня, на Сумщині діятимуть графіки погодинного вимкнення світла відповідно до обсягів, погоджених із НЕК Укренерго.

Ситуація у Вінниці

У Вінниці 21 січня діють погодинні графіки вимкнення світла. Громадський електротранспорт курсує зі збільшеними інтервалами. У громаді заплановано низку ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, наголосили у відділі оперативного реагування Цілодобова варта ВМР.

Графіки для Чернігівщини

За вказівкою НЕК Укренерго на Чернігівщині ввели зміни у графіки погодинного вимкнення світла на 21 січня. Перевірити свій графік можна за номером особового рахунку на сайті, або у месенджерах.

Графіки для Харківської області

Перелік адрес за чергами можна подивитися на офіційних ресурсах Харківобленерго.

1.1 черга – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 черга – 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 черга – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 черга – 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 черга – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 черга – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 черга – 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 черга – 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 черга – 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 черга – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 черга – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 черга – 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

