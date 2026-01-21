Киев — большой мегаполис, где проживает несколько миллионов человек. Однако война, массированные удары по энергетике и активная миграция изменили картину, которую ранее давали официальные статистические данные.

Сколько людей живет сейчас в Киеве и как осуществляется подсчет, читайте в нашем материале.

Когда в последний раз считали население Киева

Последняя полноценная перепись населения в Украине проводилась еще в 2001 году. Позже Госстат обновлял только оценки, которые базировались на количестве людей с пропиской.

Во время войны такая статистика не совсем достоверна, ведь многие киевляне не меняют регистрацию, даже если долгое время живут за городом, или наоборот — уезжают, но остаются формально зарегистрированными.

Сколько людей живет в Киеве и как сейчас определяют количество жителей

Городские власти используют современные методы оценки. Среди них анализ трафика мобильных операторов, учет внутренне перемещенных лиц и данные соцслужб. Это позволяет получить реалистичную картину того, кто фактически находится в Киеве.

Бывший председатель совета внутренне перемещенных лиц при КГГА Ольга Алтунина в эфире программы Киевское время рассказала, что в 2024 году в столице реально проживало около 3,7 миллиона человек.

В эту цифру включены и те, кто временно находился в городе или имел статус внутренне перемещенного лица. Тогда ВПЛ было около 425 600 человек. Алтунина пояснила, что подсчет базировался на местах ночлега абонентов мобильных сетей, что позволяет определить, где люди проводят большую часть времени.

Сколько людей проживает в Киеве в 2026 году

В 2026 году демографическая ситуация столицы постоянно меняется. По данным мэра столицы Виталия Кличко, в январе из-за массированных ударов по энергетической инфраструктуре около 600 000 человек временно выехали из Киева.

В пресс-службе мэра объяснили УП, что уменьшение количества людей в Киеве зафиксировано по биллинговым данным мобильных операторов. Там подчеркнули, что сейчас на 600 тысяч меньше телефонов остаются на ночь в городе.

В пресс-службе Кличко пояснили, что именно так считали количество людей, которые остались в Киеве в начале войны. В частности, подсчитывали школьников и студентов, которые уехали из города на каникулы или к друзьям.

Виталий Кличко отметил в интервью, которое дал газете The Times, что даже после значительного временного оттока населения Киев остается мегаполисом с более чем тремя миллионами жителей.

