Київ – великий мегаполіс, де мешкає кілька мільйонів людей. Проте війна, масовані удари по енергетиці та активна міграція змінили картину, яку раніше давали офіційні статистичні дані.

Скільки людей живе зараз у Києві та як здійснюється підрахунок, читайте в нашому матеріалі.

Коли востаннє рахували населення Києва

Останній повноцінний перепис населення в Україні проводили ще у 2001 році. Пізніше Держстат оновлював лише оцінки, які базувалися на кількості людей із пропискою.

Під час війни така статистика не зовсім достовірна, адже багато киян не змінюють реєстрацію, навіть якщо тривалий час живуть поза містом, або навпаки – виїжджають, але залишаються формально зареєстрованими.

Скільки людей живе у Києві та як зараз визначають кількість мешканців

Міська влада використовує сучасні методи оцінки. Серед них аналіз трафіку мобільних операторів, облік внутрішньо переміщених осіб та дані соцпослуг. Це дозволяє отримати реалістичну картину того, хто фактично перебуває у Києві.

Колишня голова ради внутрішньо переміщених осіб при КМДА Ольга Алтуніна в ефірі програми Київський час розповіла, що у 2024 році в столиці реально проживало близько 3,7 мільйона людей.

До цієї цифри включено й тих, хто тимчасово перебував у місті або мав статус внутрішньо переміщеної особи. Тоді ВПО було близько 425 600 осіб. Алтуніна пояснила, що підрахунок базувався на місцях ночівлі абонентів мобільних мереж, що дає змогу визначити, де люди проводять більшість часу.

Скільки людей проживає у Києві у 2026 році

У 2026 році демографічна ситуація столиці постійно змінюється. За даними мера столиці Віталія Кличка, у січні через масовані удари по енергетичній інфраструктурі близько 600 000 людей тимчасово виїхали з Києва.

У пресслужбі мера пояснили для УП, що зменшення кількості людей у Києві зафіксоване за білінговими даними мобільних операторів. Там наголосили, що зараз на 600 тисяч менше телефонів залишаються на ночівлю у місті.

У пресслужбі Кличка пояснили, що саме так рахували кількість людей, які залишилися в Києві на початку війни. Зокрема підраховували школярів та студентів, які виїхали з міста на канікули чи до друзів.

Віталій Кличко зазначив у інтерв’ю, яке дав газеті The Times, що навіть після значного тимчасового відтоку населення Київ залишається мегаполісом з більш ніж трьома мільйонами мешканців.

