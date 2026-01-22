Экс-посланник Трампа по Украине Кит Келлог выразил надежду, что мир в Украине может быть достигнут до Дня Независимости в этом году.

Келлог о мире в Украине

Об этом он заявил в Давосе в ходе дискуссии Роль США в мире, организованной Фондом Пинчука в рамках проекта Украина: на передовой будущего на полях Всемирного экономического форума.

По словам генерал-лейтенанта армии США в отставке, ключевым для Украины является преодоление зимнего периода, после чего ситуация может измениться в ее пользу.

Сейчас смотрят

– Я действительно верю, что если Украина переживет эту зиму – январь, февраль, и вы дойдете до марта и апреля, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, – отметил Келлог.

Он также добавил, что рассчитывает на завершение войны уже этим летом.

– Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом наступит мир на земле, – сказал он, отметив способность украинских Вооруженных сил полностью остановить российское вторжение.

Келлог убежден, что Россия не сможет достичь победы в войне против Украины, а прогресс Кремля минимальный.

– Он (Путин) измеряет свой прогресс в метрах, а не в милях. И он не в Одессе, не в Киеве, он вообще не вышел с Донбасса, … у него большие проблемы. Я думаю, что сейчас Путин не хочет становиться Николаем II, последним царем России… Я думаю, он пытается найти хороший способ выбраться из этой ситуации. Ибо он знает, что не выиграет эту войну, – заявил экс-посланник.

В качестве аргумента он привел значительные потери российской армии, в том числе среди командного состава.

– Поэтому я надеюсь на хороший результат. Я думаю, мы двигаемся к, возможно, последним этапам мирных переговоров, развитию мира. У нас есть Стив Уиткофф, которого я очень хорошо знаю, и Джаред Кушнер, являющийся исключительным переговорщиком, и они сейчас здесь, в Давосе, чтобы завершить переговоры. Чтобы увидеть, что будет с Путиным, они поедут в Москву, – сообщил Келлог.

Он особо подчеркнул, что именно президент РФ является ключевым препятствием на пути к миру, а не Украина.

По его словам, Путин боится признать провал войны и последствия возвращения домой большого количества военных, которые лишатся нынешних финансовых выплат.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Келлог отметил, что они были наработаны его командой совместно с Джаредом Кушнером и достаточно сильны.

Также, по его словам, Коалиция желающих готова разместить свои войска в Украине и предоставить военную поддержку.

Отдельно он отметил значение сохранения мощных Вооруженных сил Украины после завершения войны.

– И если они смогут научить такую ​​большую армию, вооружить такую ​​большую армию, никто не захочет с ними воевать. Я не думаю, что россияне захотят делать это снова. И когда они остановят войну, будет очень тяжело ее возобновить, – резюмировал Келлог.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог сообщил, что переговоры по завершению войны в Украине находятся на завершающем этапе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.