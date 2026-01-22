Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что переговорный процесс по окончанию войны находится на финальном этапе.

Об этом он сказал во время своего выступления на Украинском завтраке в Давосе.

По словам Уиткоффа, после его визита в Москву и встречи с Путиным работа продолжится в Абу-Даби. В столице ОАЭ будут работать рабочие группы, в том числе и военные.

Стивен Уиткофф также отметил прогресс переговоров и высоко оценил работу украинской команды переговорщиков.

По его словам, вчера вечером он встретился с главой Офиса президента генералом Кириллом Будановым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

– Мы провели много времени вместе. Я не знаю сколько, но это может быть 100 часов вместе со времен Женевы. Это буквально настолько всеобъемлюще. И я думаю, что мы свели все к одному вопросу. И мы обсудили различные варианты решения этой проблемы. А это значит, что ее можно решить, – подчеркнул спецпредставитель американского президента.

По его словам, если обе стороны хотят решить эту проблему, то мы ее решим.

