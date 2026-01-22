После Москвы — Абу-Даби: Уиткофф заявил о финальной стадии переговоров
- После визита Уиткоффа в Москву и встречи с Владимиром Путиным переговоры продолжится в Абу-Даби.
- В столице ОАЭ будут работать рабочие группы, в частности военные.
- Уиткофф отметил прогресс переговоров и положительно оценил работу украинской команды.
Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф заявил, что переговорный процесс по окончанию войны находится на финальном этапе.
Об этом он сказал во время своего выступления на Украинском завтраке в Давосе.
По словам Уиткоффа, после его визита в Москву и встречи с Путиным работа продолжится в Абу-Даби. В столице ОАЭ будут работать рабочие группы, в том числе и военные.
Стивен Уиткофф также отметил прогресс переговоров и высоко оценил работу украинской команды переговорщиков.
По его словам, вчера вечером он встретился с главой Офиса президента генералом Кириллом Будановым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
– Мы провели много времени вместе. Я не знаю сколько, но это может быть 100 часов вместе со времен Женевы. Это буквально настолько всеобъемлюще. И я думаю, что мы свели все к одному вопросу. И мы обсудили различные варианты решения этой проблемы. А это значит, что ее можно решить, – подчеркнул спецпредставитель американского президента.
По его словам, если обе стороны хотят решить эту проблему, то мы ее решим.