Спецпредставник американського президента Стівен Віткофф заявив, що переговорний процес що закінчення війни на фінальному етапі.

Про це він сказав під час свого виступу на Українському сніданку у Давосі.

За словами Віткоффа, після його візиту до Москви та зустрічі із Путіним робота продовжиться в Абу-Дабі. У столиці ОАЕ працюватимуть робочі групи, зокрема й військові.

Стівен Віткофф також відзначив прогрес переговорів та високо оцінив роботу української команди переговорників.

За його словами, вчора ввечері він мав зустріч з очільником Офісу президента генералом Кирилом Будановим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

– Ми провели багато часу разом. Я не знаю скільки, але це може бути 100 годин разом із часів Женеви. Це буквально настільки всеосяжне. І я думаю, що ми звели все до одного питання. І ми обговорили різні варіанти розв’язання цієї проблеми. А це означає, що її можна вирішити, – наголосив спецпредставник американського президента.

За його словами, якщо обидві сторони хочуть розв’язати цю проблему, то ми її розв’яжемо.

