Після Москви — Абу-Дабі: Віткофф заявив про фінальну стадію переговорів
- Після візиту Віткоффа до Москви та зустрічі з Володимиром Путіним переговори продовжаться в Абу-Дабі.
- У столиці ОАЕ працюватимуть робочі групи, зокрема військові.
- Віткофф відзначив прогрес переговорів та позитивно оцінив роботу української команди.
Спецпредставник американського президента Стівен Віткофф заявив, що переговорний процес що закінчення війни на фінальному етапі.
Про це він сказав під час свого виступу на Українському сніданку у Давосі.
За словами Віткоффа, після його візиту до Москви та зустрічі із Путіним робота продовжиться в Абу-Дабі. У столиці ОАЕ працюватимуть робочі групи, зокрема й військові.
Стівен Віткофф також відзначив прогрес переговорів та високо оцінив роботу української команди переговорників.
За його словами, вчора ввечері він мав зустріч з очільником Офісу президента генералом Кирилом Будановим та секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
– Ми провели багато часу разом. Я не знаю скільки, але це може бути 100 годин разом із часів Женеви. Це буквально настільки всеосяжне. І я думаю, що ми звели все до одного питання. І ми обговорили різні варіанти розв’язання цієї проблеми. А це означає, що її можна вирішити, – наголосив спецпредставник американського президента.
За його словами, якщо обидві сторони хочуть розв’язати цю проблему, то ми її розв’яжемо.