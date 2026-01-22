Силы обороны Украины поразили ряд объектов противовоздушной обороны (ПВО) российских войск и нефтяной терминал Таманьнефтегаз.

Информацию об этом подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Поражение объектов ПВО и нефтетерминала РФ

Как рассказали в Генштабе, в ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу Таманьнефтегаз. Он расположен в населенном пункте Волна Краснодарского края России и задействован в обеспечении оккупационной армии.

Там зафиксировано попадание в цель, в результате чего произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется, добавили украинские военнослужащие.

В то же время поражен ряд вражеских объектов во временно оккупированном украинском Крыму. В частности, зафиксировано попадание:

в радиолокационную станцию 59Н6-Е Противник-ГЭ (населенный пункт Либкнехтовка);

радиолокационную станцию 55Ж6 Небо-У (город Евпатория);

радиолокационную станцию 55Ж6М Небо-М (населенный пункт Русаковка).

Степень ущерба уточняется, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, поражен ряд объектов России на других временно оккупированных территориях. Среди них:

склад хранения беспилотников (населенный пункт Новогригоровка, расположенный на ВОТ Херсонской области);

командно-наблюдательный пункт роты 76 десантно-штурмовой дивизии и сосредоточение живой силы РФ из состава 74 ОМСБр (Селидово, ВОТ Донецкой области).

Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения РФ в Дебальцево Донецкой области. В Генштабе ВСУ подтвердили информацию о поражении склада с последующей масштабной детонацией.

Там добавили, что Силы обороны Украины в дальнейшем будут системно осуществлять действия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала России.

