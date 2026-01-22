Україна отримала чергову партію технічної допомоги вагою понад 50 тонн, спрямовану на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Допомога для відновлення енергетичної сфери: що відомо

За його словами, до України вже надійшло шість гуманітарних вантажів із Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

До складу допомоги входять силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли та інше обладнання.

У п’ятницю, 23 січня, очікується прибуття партії енергетичного обладнання з Чехії.

Крім того, ще 400 генераторів прямують до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже доставляється до резервного хабу Міненерго.

– Всі запити швидко відпрацьовуємо. Підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів – 114 тонн устаткування. Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках, – зазначив міністр.

Шмигаль подякував усім партнерам, які надають підтримку українцям у складну зимову пору.

Нагадаємо, вчора міністр енергетики говорив про розробку енергетиками низки технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень світла у Києві та області.

