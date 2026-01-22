В ночь на 22 января (с 18:00 21 января) Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные беспилотники различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 22 января: что известно

Во время ночной атаки противник применил 94 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Запуски осуществлялись из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Около 55 дронов были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 22 января противовоздушной обороной сбито или приглушено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых дронов (обломков) — на четырех локациях.

В частности, ночью 22 января российские войска атаковали Одесский район ударными беспилотниками.

Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом.

Как отметили в ОВА, вражеский беспилотник попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома без последующей детонации.

В результате удара повреждены фасад и окна здания, а также припаркованные рядом автомобили.

Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди которых восемь детей.

По данным Воздушных сил, атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

