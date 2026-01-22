РФ ночью атаковала Украину 94 дронами: сколько сбила ПВО
В ночь на 22 января (с 18:00 21 января) Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные беспилотники различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 22 января: что известно
Во время ночной атаки противник применил 94 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.
Запуски осуществлялись из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Около 55 дронов были типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 22 января противовоздушной обороной сбито или приглушено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
В то же время зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых дронов (обломков) — на четырех локациях.
В частности, ночью 22 января российские войска атаковали Одесский район ударными беспилотниками.
Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом.
Как отметили в ОВА, вражеский беспилотник попал между 18 и 19 этажами многоквартирного дома без последующей детонации.
В результате удара повреждены фасад и окна здания, а также припаркованные рядом автомобили.
Из многоэтажки эвакуировали 58 человек, среди которых восемь детей.
По данным Воздушных сил, атака продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
Граждан призывают соблюдать правила безопасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.