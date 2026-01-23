Графики отключения света 24 января: как будут ограничивать электричество в субботу
В субботу, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
Причиной введения ограничительных мер стали последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу потребителям советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Энергетики также призывают граждан экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда она подается по графику.
Напомним, на сегодняшний день ситуация в энергосистеме существенно осложнилась из-за того, что сразу несколько объектов генерации были выведены в аварийный ремонт.
В большинстве регионов Украины вынужденно применили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.
Энергетическое оборудование работает на пределе возможностей, поскольку уцелевшие энергоблоки подвергаются значительным перегрузкам, обеспечивая страну электроэнергией.
Поэтому они нуждаются в остановках для проведения ремонтных работ.
— Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов, — утверждают в компании.