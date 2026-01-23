Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась, поскольку сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт. В большинстве регионов Украины вынужденно применены аварийные отключения света.

Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме Украины 23 января

Как объяснили в Укрэнерго, главная причина вынужденных отключений света – это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

В компании рассказали, что энергосистема все еще восстанавливается после нанесенных российских ударов.

– Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт, – утверждают в Укрэнерго.

Как уточнили в компании, энергетическое оборудование работает на пределе возможного, ведь уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом, поэтому нуждаются в остановке для ремонта.

Именно по этой причине диспетчеры вынужденно применили аварийные отключения света, чтобы сохранить баланс в энергосистеме и предотвратить неконтролируемые отключения электроэнергии, которые угрожают долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования.

В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.

– Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов, – утверждают в компании.

В то же время потребителей призывают отнестись к ситуации с пониманием и потреблять электроэнергию максимально рационально.

