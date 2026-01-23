Укрэнерго: Ситуация в энергосистеме осложнилась, несколько объектов – в аварийном ремонте
- Из-за выхода нескольких объектов генерации в аварийный ремонт в Украине вынужденно введены экстренные отключения света, чтобы избежать перегрузки уцелевшего оборудования.
- В Укрэнерго объясняют сложную ситуацию последствиями предыдущих атак и обещают вернуться к плановым графикам после завершения срочных восстановительных работ.
Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась, поскольку сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт. В большинстве регионов Украины вынужденно применены аварийные отключения света.
Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме Украины 23 января
Как объяснили в Укрэнерго, главная причина вынужденных отключений света – это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
В компании рассказали, что энергосистема все еще восстанавливается после нанесенных российских ударов.
– Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт, – утверждают в Укрэнерго.
Как уточнили в компании, энергетическое оборудование работает на пределе возможного, ведь уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом, поэтому нуждаются в остановке для ремонта.
Именно по этой причине диспетчеры вынужденно применили аварийные отключения света, чтобы сохранить баланс в энергосистеме и предотвратить неконтролируемые отключения электроэнергии, которые угрожают долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования.
В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.
– Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов, – утверждают в компании.
В то же время потребителей призывают отнестись к ситуации с пониманием и потреблять электроэнергию максимально рационально.