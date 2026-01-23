Графіки відключення світла 24 січня: як вимикатимуть електрику в суботу
У суботу, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Енергетики також закликають громадян ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли вона подається за графіком.
Нагадаємо, станом на сьогодні ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася через те, що одразу кілька об’єктів генерації були виведені в аварійний ремонт.
У більшості регіонів України вимушено застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго.
Енергетичне обладнання працює на межі можливостей, оскільки вцілілі енергоблоки зазнають значних перевантажень, забезпечуючи країну електроенергією.
Тому потребують зупинок для проведення ремонтних робіт.
– Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об’єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів, – стверджують у компанії.