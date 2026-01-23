У суботу, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

В Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики також закликають громадян ощадливо споживати електроенергію у періоди, коли вона подається за графіком.

Нагадаємо, станом на сьогодні ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася через те, що одразу кілька об’єктів генерації були виведені в аварійний ремонт.

У більшості регіонів України вимушено застосували аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго.

Енергетичне обладнання працює на межі можливостей, оскільки вцілілі енергоблоки зазнають значних перевантажень, забезпечуючи країну електроенергією.

Тому потребують зупинок для проведення ремонтних робіт.

– Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об’єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів, – стверджують у компанії.

