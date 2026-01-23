Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.

Соответствующий указ №73/2026 обнародован на официальном сайте главы государства.

Зеленский обновил состав Ставки: какие изменения произошли

Согласно документу, в состав Ставки включены недавно назначенный министр обороны Михаил Федоров и первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Из состава Ставки выведен Василий Малюк.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 5 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком и сообщил, что тот будет уволен с должности главы СБУ.

В тот же день глава государства подписал указ о назначении начальника Центра специальных операций А СБУ Евгения Хмары временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности.

13 января Верховная Рада Украины поддержала отставку Василия Малюка с поста главы СБУ.

После его отставки советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сказал, что в этом случае “направление имеет большее значение, чем должность”.

14 января парламент также поддержал внесенную президентом кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны.

В тот же день Рада дала согласие на назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики.

